Con la visita de trabajo a México del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, ambas naciones “refrendan sus compromisos de fortalecer vínculos en diversos temas de la agenda bilateral”, planteó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Informó que las actividades de trabajo en territorio mexicano del representante del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva iniciarán este miércoles y se extenderán hasta el jueves, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum reciba a la comitiva brasileña en un encuentro que permitirá “profundizar la discusión sobre las principales iniciativas binacionales en ámbitos prioritarios”.
Horas antes, en la mañanera, la mandataria indicó que recibirá a la delegación de Brasil mañana al mediodía. “El jueves los recibo. Llegan hoy (ayer) en la noche. Mañana (hoy) tienen programados eventos con los secretarios, secretarias, con los empresarios”.
Más tarde, a través de un comunicado, la cancillería indicó que el propósito de la visita “es fortalecer los mecanismos de colaboración para la prosperidad compartida de ambos pueblos”.
El también ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil realizará una visita de trabajo a México en seguimiento a las conversaciones sostenidas en abril entre Lula y Sheinbaum.
Alckmin aterrizó anoche en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.
“A lo largo de dos días, y acompañado de una comitiva integrada por ministros de Estado, altas autoridades, directivos de centros de investigación y de empresas brasileñas en sectores estratégicos, el vicepresidente desarrollará una amplia agenda de trabajo con secretarios, cámaras industriales y comerciales, y representantes de empresas mexicanas”, detalló la SRE.
En su primer día de actividades participará en el Encuentro Empresarial México-Brasil. El jueves se reunirá con la mandataria mexicana y posteriormente con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
En tanto, ayer por la tarde, De la Fuente y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, suscribieron un memorando de entendimiento con el presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, a fin de facilitar la cooperación en torno a las oportunidades del sistema instantáneo de pagos Pix, exitosamente desarrollado en ese país.