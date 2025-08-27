De la Redacción

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 4

Con la visita de trabajo a México del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, ambas naciones “refrendan sus compromisos de fortalecer vínculos en diversos temas de la agenda bilateral”, planteó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Informó que las actividades de trabajo en territorio mexicano del representante del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva iniciarán este miércoles y se extenderán hasta el jueves, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum reciba a la comitiva brasileña en un encuentro que permitirá “profundizar la discusión sobre las principales iniciativas binacionales en ámbitos prioritarios”.

Horas antes, en la mañanera, la mandataria indicó que recibirá a la delegación de Brasil mañana al mediodía. “El jueves los recibo. Llegan hoy (ayer) en la noche. Mañana (hoy) tienen programados eventos con los secretarios, secretarias, con los empresarios”.

Más tarde, a través de un comunicado, la cancillería indicó que el propósito de la visita “es fortalecer los mecanismos de colaboración para la prosperidad compartida de ambos pueblos”.

El también ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil realizará una visita de trabajo a México en seguimiento a las conversaciones sostenidas en abril entre Lula y Sheinbaum.