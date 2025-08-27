“Ya no se sienten representados por el PRIAN ”
Algunos de los promotores tienen cargos directivos en el INE, critica
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 4
Para la presidenta Claudia Sheinbaum resulta interesante que los personajes que promovieron las movilizaciones de la llamada marea rosa, y que hoy buscan crear el partido Somos México, ya no se sientan representados por el Prian.
En la mañanera de ayer, cuestionó que algunos de los promotores de esta iniciativa mantengan cargos directivos en el Instituto Nacional Electoral (INE) y criticó que su única propuesta para el país sea que se mantengan las posiciones plurinominales en el Congreso de la Unión.
“¿Quiénes están ahí? Ex consejeros del INE, entre ellos, Lorenzo Córdova. Algunos que fueron parte del PRD, que ya desapareció; algunos de la derecha, que no encuentran espacio en otros lados y que están buscando ahí querer ser partido político.”
Sostuvo que tienen derecho a crear un partido, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la ley.
Sin embargo, “llama la atención que ya no se sienten representados en el PAN, en el PRI, en Movimiento Ciudadano y que quieren crear su propio partido político. Y en efecto, muchas de estas personas todavía están en espacios de decisión en el INE (…) Tienen derecho a ser partido, el tema es: ¿qué plantean? Y lo interesante es que no se sienten representados en ningún otro”.
Insistió que “no tiene nada de malo querer ser un partido político” si se cumple con el marco de la legislación mexicana al respecto; sin embargo, cuestionó: “El tema es ¿qué plantean como partido político? No he oído ninguna propuesta, además de que sigan los pluris”.
“Nadie plantea desaparecer al instituto”
Agregó que este grupo ha planteado que “no desaparezca el INE” o que “México es autoritario”, ante lo que la jefa del Ejecutivo respondió: “Nadie está planteando que desaparezca el INE (…) México no es autoritario, hay más democracia ahora que cuando ellos fueron presidentes del INE”.
Y añadió: “(Luis Carlos) Ugalde fue a (la Universidad de) Harvard a dar cátedra sobre los gobiernos populistas, pero fue quien se opuso terminantemente a que se abrieran las casillas y que fue parte fundamental del fraude electoral de 2006 siendo presidente del INE”.
Asimismo, comentó la Presidenta, estos sectores han presumido la “transición democrática” en 2000; pero, el propio ex candidato presidencial del PRI en aquel año, Francisco Labastida, planteó en un libro que se trató de un acuerdo con Estados Unidos.
Ernesto “Zedillo decidió apoyar al PAN para que llegara a la Presidencia, pero lo ponen como si hubiera sido la gran transición, que después fue la gran traición, porque vinieron el desafuero y el fraude electoral de 2006”.