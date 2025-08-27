▲ La mandataria señaló que el único planteamiento que les ha oído es que se mantengan los plurinominales. Foto Presidencia

Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 4

Para la presidenta Claudia Sheinbaum resulta interesante que los personajes que promovieron las movilizaciones de la llamada marea rosa, y que hoy buscan crear el partido Somos México, ya no se sientan representados por el Prian.

En la mañanera de ayer, cuestionó que algunos de los promotores de esta iniciativa mantengan cargos directivos en el Instituto Nacional Electoral (INE) y criticó que su única propuesta para el país sea que se mantengan las posiciones plurinominales en el Congreso de la Unión.

“¿Quiénes están ahí? Ex consejeros del INE, entre ellos, Lorenzo Córdova. Algunos que fueron parte del PRD, que ya desapareció; algunos de la derecha, que no encuentran espacio en otros lados y que están buscando ahí querer ser partido político.”

Sostuvo que tienen derecho a crear un partido, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la ley.

Sin embargo, “llama la atención que ya no se sienten representados en el PAN, en el PRI, en Movimiento Ciudadano y que quieren crear su propio partido político. Y en efecto, muchas de estas personas todavía están en espacios de decisión en el INE (…) Tienen derecho a ser partido, el tema es: ¿qué plantean? Y lo interesante es que no se sienten representados en ningún otro”.

Insistió que “no tiene nada de malo querer ser un partido político” si se cumple con el marco de la legislación mexicana al respecto; sin embargo, cuestionó: “El tema es ¿qué plantean como partido político? No he oído ninguna propuesta, además de que sigan los pluris”.