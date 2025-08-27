Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 3

Washington y NY., Sólo 14 días después de que fue expulsado de México, Abigael González Valencia, acusado por las autoridades estadunidenses de ser líder de Los Cuinis, grupo afiliado al cártel Jalisco Nueva Generación, fue presentado en su uniforme naranja de reo ante un tribunal federal en Washington para iniciar su proceso, el cual puede durar meses y culminar con un juicio.

Fiscales federales informaron a la juez Beryl A. Howell que cuentan con más de 76 mil páginas de transcripciones de intervenciones telefónicas efectuadas por el gobierno estadunidense que comprobarán que El Cuini González Valencia fue responsable de manejar una entidad criminal violenta desde el año 2000, la cual se dedicó a producir, exportar y distribuir en Estados Unidos cocaína, mariguana y metanfetaminas con un valor mayor a 10 millones de dólares anuales.

El acusado permaneció en silencio durante la audiencia preliminar, escuchando la traducción al español del procedimiento en su contra con sus audífonos y sólo tomó la palabra para responder “sí, señor” a un par de preguntas.

“¿La intervenciones telefónicas son en español?”, preguntó el juez a los fiscales. “Sí”, respondieron. Los fiscales informaron que estaban finalizando el documento que establece restricciones legales sobre cómo se compartirán las transcripciones con los abogados de la defensa, incluyendo quiénes serán autorizados para leerlas y asegurar que no sean distribuidas a otros. Esperan que el material sea entregado a la defensa la próxima semana.

Fecha tentativa de próxima cita, el 24 de octubre

El abogado defensor, Robert Feitel, señaló que evaluar y manejar estos documentos tardará un buen tiempo. “Mi cliente fue expulsado de México sin previo aviso”, comentó Feitel a la juez. “Para dar al gobierno tiempo de producir este gran volumen de documentación y dar a la defensa tiempo para evaluar esa documentación con su cliente”, la juez Howell informó que programará la próxima audiencia preliminar sobre el caso hasta el 24 de octubre, aunque reconoció la posibilidad de más demoras.