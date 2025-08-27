Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 3

Sobre la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada “sabemos lo que ustedes”, aseguró ayer a la prensa la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que los señalamientos que hizo el narcotraficante –de que corrompió a policías, mandos militares y políticos en México– tienen que ser respaldados con una denuncia. “¿A quién le daba dinero?”, preguntó.

En su conferencia mañanera, manifestó que el lunes le llamó más la atención que el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, colocó a Genaro García Luna, secretario de Seguridad con Felipe Calderón, como uno de los “grandes narcotraficantes”, al nivel de El Mayo y de Joaquín El Chapo Guzmán.

Recordó que el funcionario estadunidense dijo: “hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: el primero, García Luna; el segundo, El Chapo, y el tercero, El Mayo. O sea, pone al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón”.

La Presidenta resaltó que antier la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, “dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos y en todo lo que se tiene que hacer contra los grupos de la delincuencia organizada”.

Tras los señalamientos del cofundador del cártel de Sinaloa, sostuvo que “tendría que haber una denuncia, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero?, de acuerdo con lo que planteó. Tendría que haber una denuncia, en particular”.