siete días de la significativa primera semana de septiembre, pareciera que se gesta la plataforma del Nuevo Orden Mundial del siglo XXI, cuyos intereses convergen con tres trascendentales cumbres: 1) Grupo de Shanghái (OSC en Tianjin; http://bit.ly/4mFTahs); 2) desfile militar del aniversario 80 contra el fascismo en Pekín (http://bit.ly/4n0fXnN), y 3) Foro Económico Oriental en Vladivostok (http://bit.ly/45QfqxJ).

Como recalqué en su momento, entre los múltiples acuerdos secretos ( sic) que se están destapando luego de la cumbre histórica en el estado petrolero de Alaska entre los dos presidentes petroleros Trump y Putin, The Wall Street Journal ( WSJ) enuncia que “Exxon mantuvo charlas secretas ( ¡megasic!) con Rosneft para su regreso a Rusia” (http://bit.ly/41Zyt7y).

Según WSJ, la “reanudación de los negocios en Rusia marcaría un acercamiento dramático ( sic) después de la ruptura desordenada de Exxon con Moscú cuando Putin atacó Ucrania en 2022”. Exxon no es una petrolera cualquiera, es el Imperio privado: ExxonMobil y el poder estadunidense (título del libro de Steve Coll; http://bit.ly/4fVYLgY).

A juicio del WSJ, “lo que los dos líderes no dijeron: a puerta cerrada, las mayores empresas de energía de sus países ya habían esbozado una hoja de ruta para regresar a los negocios, explotando campos de petróleo y gas frente a la costa del lejano este de Rusia” y agrega que “en conversaciones secretas ( ¡megasic!) con la mayor empresa estatal de energía de Rusia este año, un alto ejecutivo de ExxonMobil discutió el regreso al proyecto masivo de Sajalín si los dos gobiernos daban luz verde, como parte del proceso de paz en Ucrania, dijeron personas familiarizadas con las discusiones”.

No me gusta discutir con fantasmas clandestinos, pero dudo mucho que el comediante jázaro ( khazar; https://bit.ly/3QqemJr) Zelensky, a punto de ser arrojado debajo del autobús, pueda detener con sus patrones europeos el notable acercamiento energético de los petroleros Trump y Putin.

Rosneft es la empresa integrada estatal rusa de hidrocarburos, cuyo mandamás es el muy poderoso Igor Sechin, íntimo de Putin e integrante del gobernante Grupo de San Petersburgo.

Como si lo anterior fuera poco, según Reuters, portavoz de la anglósfera, existe “el prospecto de la compra por Rusia del equipamiento de Estados Unidos para sus proyectos de gas LNG (gas natural licuado, por sus siglas en inglés) en el Ártico LNG 2” ( ¡megasic!). Además, es altamente probable que “Estados Unidos compre rompehielos de Rusia” (http://bit.ly/41oEXg6). !Un win-win!