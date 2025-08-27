I

smael El Mayo Zambada García, presunto máximo cabecilla del cártel de Sinaloa tras la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de participar en un negocio ilícito y tráfico de cocaína ante el Tribunal Federal del Distrito del Este, con sede en Brooklyn, Nueva York, presidido por el juez federal Brian Cogan. Con la lectura de un texto preparado, Zambada admitió haber dirigido durante más de 50 años, con otros socios, la organización dedicada en particular al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, e indicó que para conducir sus negocios promovió “la corrupción en México de policías, mandos militares y políticos”, la cual “continuó durante todos los años en que estuve en control”. Con estas confesiones, el delincuente evitó un juicio por los 17 cargos de los que se le acusaba y obtuvo del Departamento de Justicia beneficios que permanecen y permanecerán en secreto.

La comparecencia de El Mayo y su explotación por parte de la Casa Blanca tienen todas las características de un programa de telerrealidad, el formato televisivo omnipresente desde inicios de siglo, en el cual los participantes se muestran a los espectadores como reales, espontáneos y auténticos, aunque cada gesto se encuentra perfectamente ensayado y coreografiado. No es casualidad que el presidente Donald Trump haya sido dueño de uno de esos espectáculos –Miss Universo– y conductor de otro, El aprendiz, en el que encarnaba su papel favorito: el del gran experto en negocios que no es.

Es previsible que en los próximos meses y años el capo haga declaraciones convenientes para los intereses de Washington, que en estos momentos tiene por prioridad validar su discurso xenofóbico y militarista, así como habilitar su agenda intervencionista en todo el continente, ya sea para deshacerse de rivales geopolíticos y saquear recursos naturales, como en Venezuela, o para obtener ventajas comerciales mediante la extorsión desembozada, como hace en sus relaciones con Canadá. En este despliegue neocolonial, México constituye uno de los blancos predilectos de la ultraderecha estadunidense.