Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 23
Teherán. Irán y los representantes de Reino Unido, Alemania y Francia (países del E3) llegaron a un acuerdo para continuar los contactos sobre el tema nuclear iraní tras una nueva ronda de negociaciones, informó el portavoz de la cancillería de la república islámica, Ismail Baghaei.
Más temprano, el vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi, declaró que Teherán y el E3 celebraron otro ciclo de conversaciones nucleares en Ginebra, y subrayó que su país sigue empeñado en encontrar una solución diplomática mutuamente beneficiosa y espera reciprocidad de los países europeos.
“Se decidió que los contactos entre las partes continuarán en los próximos días”, citó la agencia de noticias Tasnim a Baghaei.
En julio pasado, el ministerio de Exteriores de Alemania informó que el E3 está dispuesto a activar el mecanismo de reimposición de sanciones de la Organización de Naciones Unidas contra Irán, conocido como snapback, aunque sugirió posponerlo si Teherán “cumple con sus obligaciones legales y ciertas condiciones”.
Irán, por su parte, instó a Reino Unido, Alemania y Francia a abandonar la idea de reactivar sanciones y a “actuar con responsabilidad” si desean mantener un papel relevante en las negociaciones nucleares.
El viernes pasado, el titular de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió en una conversación telefónica con sus homólogos del E3 y la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, que cualquier intento de restablecer las sanciones bajo el acuerdo nuclear de 2015 sería injustificado desde el punto de vista legal y moral, y acarrearía graves consecuencias.
En otro frente para Irán, Australia expulsó al embajador de la república islámica tras acusarla de estar detrás de ataques incendiarios antisemitas perpetrados en Melbourne y Sídney.
Irán rechazó categórico las acusaciones y aseveró que habrá una “respuesta recíproca”.