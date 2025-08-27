Sputnik, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 23

Teherán. Irán y los representantes de Reino Unido, Alemania y Francia (países del E3) llegaron a un acuerdo para continuar los contactos sobre el tema nuclear iraní tras una nueva ronda de negociaciones, informó el portavoz de la cancillería de la república islámica, Ismail Baghaei.

Más temprano, el vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi, declaró que Teherán y el E3 celebraron otro ciclo de conversaciones nucleares en Ginebra, y subrayó que su país sigue empeñado en encontrar una solución diplomática mutuamente beneficiosa y espera reciprocidad de los países europeos.

“Se decidió que los contactos entre las partes continuarán en los próximos días”, citó la agencia de noticias Tasnim a Baghaei.

En julio pasado, el ministerio de Exteriores de Alemania informó que el E3 está dispuesto a activar el mecanismo de reimposición de sanciones de la Organización de Naciones Unidas contra Irán, conocido como snapback, aunque sugirió posponerlo si Teherán “cumple con sus obligaciones legales y ciertas condiciones”.