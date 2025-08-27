Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 23

Washington. El presidente Donald Trump reiteró ayer que está dispuesto a imponer sanciones económicas contra Rusia si Vladimir Putin no acepta un alto el fuego en Ucrania, y advirtió de graves consecuencias.

“Lo que tengo en mente es muy, muy serio, si tengo que hacerlo, pero quiero que esto termine”, advirtió el presidente estadunidense a un periodista que le preguntó si Putin enfrentaría consecuencias si no hay alto el fuego.

“Queremos tener un final. Tenemos sanciones económicas. Hablo de ese tipo de represalias porque no vamos a entrar en una guerra mundial”, agregó.

Trump ha postergado las sanciones contra Putin con las que ha amenazado desde hace tiempo, en su intento de poner fin a una guerra de más de tres años.

El jefe de la Casa Blanca busca una reunión cara a cara entre el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, y Putin.

Si bien Zelensky aceptó en principio las conversaciones, Putin no lo ha hecho. El Kremlin ha sugerido que, por el momento, no hay ninguna reunión de este tipo prevista.

Cuando se le preguntó ayer por qué Putin se negaba a reunirse con Zelensky, Trump pareció una vez más simpatizar con el líder ruso.