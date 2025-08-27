▲ Jóvenes rusos entrenan enel manejo de armas en San Petersburgo, con el fin de participar en la operación militar en Ucrania. Foto Ap

Juan Pablo Duch

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 23

Moscú. Mientras el régimen de Kiev espera convencer a Washington –cuando representantes de ambos se reúnan el fin de semana– de que sin una cumbre entre los presidentes Volodymir Zelensky y Vladimir Putin no es posible desbloquear las negociaciones para poner fin a la guerra, el gobernante ucranio analizó este martes la situación en el frente con los tres militares de más alto rango de su país.

Zelensky, de acuerdo con el medio digital ucranio Liga.net, convocó al comandante supremo del ejército, Oleksandr Syrskyi; al titular del estado mayor, Andrii Hnatov, y el subjefe de la Oficina de la Presidencia a cargo de política militar, Pavló Palisa, con el fin de hablar sobre la situación en las distintas zonas de combate y en las regiones fronterizas, así como para preparar las reservas tanto de tropas como de armamento y detallar las garantías de seguridad que requiere Ucrania después de que cesen las hostilidades.

“Esta semana vamos a mantener contactos con Turquía, los países del golfo Pérsico y Europa que pueden ser sede de conversaciones con los rusos. Por nuestra parte todo estará listo para terminar la guerra”, anunció Zelensky.

Insistió, de acuerdo con la agencia noticiosa Interfax-Ucrania, en que “todo va a depender de la voluntad de los líderes del mundo, en primer término de Estados Unidos”, en el sentido de que si Putin declina encontrarse con él “habrá que presionar más a Rusia con sanciones, aranceles, tarifas, todas las herramientas deben estar sobre la mesa”.

El general Syrskyi reportó que el pasado fin de semana, en la región de Donietsk, desde hace un tiempo la zona de los combates más intensos, las tropas ucranias, reforzadas con tres brigadas, “liberaron cuatro localidades” dentro del estrecho corredor de 10 kilómetros de largo donde tuvo lugar la incursión de soldados rusos al norte de Pokrovsk, también respaldados con tropas movilizadas desde otros lugares.

Atacado por los flancos, dicho corredor quedó partido por la mitad, con la amenaza de que los ucranios pudieran rodear a un número no precisado de soldados rusos.

Aunque no han podido expulsarlos de ahí –a diferencia de lo que ocurre lentamente en la parte colindante de la región de Sumy–, los ucranios hasta ahora no han permitido que los rusos avancen hacia Dobropilia ni que se aproximen a una de las carreteras que se usan para los suministros de la aglomeración Kostiantynivka-Druzhkivka-Kramatorsk-Sloviansk.