Ginebra. Más de 2 mil millones de personas en el mundo, lo que equivale a uno de cada cuatro habitantes, siguen sin tener acceso a agua potable gestionada de forma segura, lamentó ayer la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un informe en el que advierte de los pocos avances hacia una cobertura universal
Las agencias de Naciones Unidas encargadas de la salud y la infancia estiman que una de cada cuatro personas en el mundo no tuvo acceso el año pasado a agua potable gestionada de manera segura, y que más de 100 millones de personas seguían dependiendo de agua superficial, proveniente de ríos, estanques y canales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señalan que el retraso en el Programa de Mejora de los Servicios de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) expone a miles de millones de personas a un mayor riesgo de enfermedades.
En un estudio conjunto, consideran también que el objetivo de lograr acceso universal para 2030 está lejos de cumplirse. Por el contrario, la meta se vuelve “cada vez más inalcanzable”.
“El agua, el saneamiento y la higiene no son privilegios. Son derechos humanos fundamentales”, declaró Rüdiger Krech, responsable de Medio Ambiente y Cambio Climático en la OMS. “Debemos acelerar nuestras acciones, en particular para las comunidades más marginadas”, añadió.
Cinco niveles
Los autores del informe analizaron cinco niveles de servicios de suministro de agua potable. El más alto, denominado “gestión segura”, corresponde a una situación en la que se dispone de agua potable en el lugar y libre de contaminación fecal o química.
Los cuatro niveles siguientes son: “básico” (acceso a una fuente mejorada en menos de 30 minutos), “limitado” (mejorado, pero con tiempos de espera más largos), “no mejorado” (proveniente de un pozo o fuente sin protección) y “agua superficial”.
Desde 2015, 961 millones de personas accedieron a agua potable gestionada de manera segura, aumentando la cobertura de 68 a 74 por ciento, según el informe. De los 2 mil 100 millones que aún no tenían acceso a ese servicio, 106 millones seguían usando aguas superficiales, lo que representa una reducción de 61 millones en una década.
