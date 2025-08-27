Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 22

Ginebra. Más de 2 mil millones de personas en el mundo, lo que equivale a uno de cada cuatro habitantes, siguen sin tener acceso a agua potable gestionada de forma segura, lamentó ayer la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un informe en el que advierte de los pocos avances hacia una cobertura universal

Las agencias de Naciones Unidas encargadas de la salud y la infancia estiman que una de cada cuatro personas en el mundo no tuvo acceso el año pasado a agua potable gestionada de manera segura, y que más de 100 millones de personas seguían dependiendo de agua superficial, proveniente de ríos, estanques y canales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señalan que el retraso en el Programa de Mejora de los Servicios de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) expone a miles de millones de personas a un mayor riesgo de enfermedades.

En un estudio conjunto, consideran también que el objetivo de lograr acceso universal para 2030 está lejos de cumplirse. Por el contrario, la meta se vuelve “cada vez más inalcanzable”.

“El agua, el saneamiento y la higiene no son privilegios. Son derechos humanos fundamentales”, declaró Rüdiger Krech, responsable de Medio Ambiente y Cambio Climático en la OMS. “Debemos acelerar nuestras acciones, en particular para las comunidades más marginadas”, añadió.