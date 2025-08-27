Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 22
La Guardia Costera de Estados Unidos incautó más de 34 mil kilos de droga este verano en embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, valorada en casi medio billón de dólares, el cargamento récord de drogas era suficiente para “causar sobredosis a toda la población” de Florida, informó la institución.
Los guardacostas descargaron ayer aproximadamente 28 mil kilos de cocaína y 6 mil 500 kilos de mariguana en Port Everglades, a unos 48 kilómetros de Miami. El comunicado aseguró que la incautación fue “la mayor en la historia de la Guardia Costera” con un valor estimado de 473 millones de dólares.