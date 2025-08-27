Mundo
Decomisos históricos de drogas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 22

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó más de 34 mil kilos de droga este verano en embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, valorada en casi medio billón de dólares, el cargamento récord de drogas era suficiente para “causar sobredosis a toda la población” de Florida, informó la institución.

Los guardacostas descargaron ayer aproximadamente 28 mil kilos de cocaína y 6 mil 500 kilos de mariguana en Port Everglades, a unos 48 kilómetros de Miami. El comunicado aseguró que la incautación fue “la mayor en la historia de la Guardia Costera” con un valor estimado de 473 millones de dólares.

