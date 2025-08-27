De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 22

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó más de 34 mil kilos de droga este verano en embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, valorada en casi medio billón de dólares, el cargamento récord de drogas era suficiente para “causar sobredosis a toda la población” de Florida, informó la institución.