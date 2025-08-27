Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 22
Brasilia. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a su homólogo estadunidense, Donald Trump, de actuar como si fuera “el emperador del planeta Tierra” y “amenazar al mundo entero”; asimismo, calificó de irresponsable la decisión de Washington de revocar la visa del ministro brasileño de Justicia, Ricardo Lewandowski.
“(Trump) ha actuado como si fuese el emperador del planeta Tierra; es algo sin sentido, pero él continúa amenazando al mundo entero”, criticó el líder brasileño al tiempo que expresó su “solidaridad” con Lewandowski.
El gobierno estadunidense aplicó a Brasil aranceles de 50 por ciento y sanciones contra jueces del Tribunal Supremo y miembros del gobierno como represalia por la supuesta persecución que sufre el ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2023), procesado por haber intentado un golpe de Estado.
Lula dijo estar a favor de negociar la cuestión comercial. “Lo que no estamos dispuestos es a ser tratados como si fuésemos subalternos; eso no lo aceptamos de nadie”, aseguró.
El juez Alexandre de Moraes, que conduce la causa de Bolsonaro, ordenó a la policía aumentar la vigilancia al ex presidente “a tiempo completo”, tras una petición de la fiscalía que argumentó “un posible riesgo de fuga” para “evadir la ley”, a una semana del inicio de las deliberaciones finales en el juicio que enfrenta y que podría concluir con una sentencia de hasta 40 años de prisión si es declarado culpable.
El ultraderechista, de 70 años, está desde principios de agosto en prisión domiciliaria preventiva, en su residencia en Brasilia, luego de que incumplió la prohibición de manifestarse en redes sociales.