Sputnik, Xinhua, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 22

Brasilia. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a su homólogo estadunidense, Donald Trump, de actuar como si fuera “el emperador del planeta Tierra” y “amenazar al mundo entero”; asimismo, calificó de irresponsable la decisión de Washington de revocar la visa del ministro brasileño de Justicia, Ricardo Lewandowski.

“(Trump) ha actuado como si fuese el emperador del planeta Tierra; es algo sin sentido, pero él continúa amenazando al mundo entero”, criticó el líder brasileño al tiempo que expresó su “solidaridad” con Lewandowski.

El gobierno estadunidense aplicó a Brasil aranceles de 50 por ciento y sanciones contra jueces del Tribunal Supremo y miembros del gobierno como represalia por la supuesta persecución que sufre el ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2023), procesado por haber intentado un golpe de Estado.