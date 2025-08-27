▲ Efectivos de la Guardia Nacional de Virginia Occidental patrullan las cercanías del Capitolio, en Washington. Foto Ap

Afp, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 22

Washington. El presidente Donald Trump anunció ayer que buscará la pena capital para quienes sean culpables de asesinato en Washington como parte de su ofensiva interna contra lo que consideró una crisis criminal “fuera de control”, al tiempo que sufrió un revés judicial cuando un juez federal desestimó una demanda de su gobierno contra juzgadores federales de Maryland por una orden que ralentiza los esfuerzos de deportación rápida.

Durante una reunión ayer con su gabinete, Trump afirmó que “si alguien mata a alguien en la capital, vamos a buscar la pena de muerte. Es una medida preventiva muy fuerte, y todos los que lo han escuchado están de acuerdo”.

La capital estadunidense, al no ser un Estado, tiene un estatus legal único que le permite operar bajo una relación con el gobierno federal que limita su autonomía y otorga al Congreso un control extraordinario sobre los asuntos locales.

Trump utilizó este vacío legal para ordenar el despliegue de elementos armados de la Guardia Nacional para combatir al “crimen desenfrenado” y disminuir la presencia de personas sin hogar.

El Distrito de Columbia abolió la pena de muerte en 1981.

El juez federal Thomas Cullen desestimó una demanda que presentó el Departamento de Justicia contra todos los jueces federales de Maryland, por una orden que ralentiza los esfuerzos de deportación rápida, y criticó al presidente por “difamar e impugnar a los jueces individuales que fallan en su contra”.

El tema de la demanda era una orden del juez presidente del tribunal de distrito de Maryland que frenó la deportación inmediata de migrantes que impugnaban su expulsión. El Departamento de Justicia añadió que la pausa automática obstruía la autoridad del presidente para hacer cumplir las leyes de inmigración y solicitó una orden judicial para bloquear el mandato.