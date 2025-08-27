Ap

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 21

Bogotá. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, denunció ayer el “secuestro” de 34 militares de operaciones especiales en una comunidad en el sureste del país, donde prevalecen disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) .

Los militares habrían sido retenidos el domingo en el departamento del Guaviare, luego de una operación en la que el ejército reportó la muerte de Willinton Vanegas, Dumar, uno de los cabecillas de la facción de las disidencias de las extintas FARC que no se acogieron al acuerdo de paz en 2016 y que son lideradas por Iván Mordisco.