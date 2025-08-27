Mundo
Miércoles 27 de agosto de 2025
Condena Sheinbaum la intervención de gobiernos extranjeros
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 21

Al condenar el acoso de Estados Unidos contra Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México “nunca va a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano”, conforme establece la Constitución mexicana.

“No intervención, nosotros estamos en contra de ellas. Por Constitución, la política exterior de México dice claramente: no al intervencionismo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos, esa siempre va a ser nuestra posición”, manifestó.

“Podemos estar de acuerdo con un gobierno o no, pero nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano”, señaló ayer en la mañanera del pueblo.

“Repito –agregó– ni siquiera es por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México, porque está en la Constitución”.

