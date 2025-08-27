Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 21

Al condenar el acoso de Estados Unidos contra Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México “nunca va a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano”, conforme establece la Constitución mexicana.

“No intervención, nosotros estamos en contra de ellas. Por Constitución, la política exterior de México dice claramente: no al intervencionismo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos, esa siempre va a ser nuestra posición”, manifestó.