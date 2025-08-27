▲ El canciller de Venezuela, Yván Gil (derecha), se reunió ayer con el coordinador residente de Naciones Unidas en el país sudamericano, Gianluca Rampolla, para discutir, entre otros temas, las amenazas que enfrenta América Latina y el Caribe por el despliegue militar de Estados Unidos en la zona. Foto tomada del Canal de Telegram de Yván Gil

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 21

Caracas. El gobierno de Venezuela demandó, mediante una nota enviada a todas las misiones diplomáticas representadas en la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se den “garantías claras y verificables” de que Estados Unidos no desplegará ni amenazará con armas nucleares en la región.

La comunicación fechada ayer en la sede de la ONU en Nueva York responde a las informaciones sobre el incremento del despliegue militar estadunidense en el Caribe, con la movilización del buque Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear

Este contingente se suma a otras tres embarcaciones de guerra que, según fuentes citadas por Reuters, transportan 4 mil 500 militares, incluidos 2 mil 200 marines con el objetivo de combatir a “organizaciones narcoterroristas”.

Respuesta a la amenaza

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, informó sobre el inicio de un despliegue operacional de 15 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los estados de Táchira y Zulia, que comprenden 851 kilómetros de los 2 mil 219 de línea fronteriza con Colombia.

Esta movilización está destinada a reforzar una gran operación que se desplegó a principio de 2025 en la región del sur del lago de Maracaibo, denominada operación Relámpago del Catatumbo. Incluye 60 unidades de reacción rápida, 30 en Táchira y 30 en Zulia, cada una conformada por 250 hombres, lo cual suma 15 mil combatientes.

El despliegue prevé corredores aéreos vigilados con drones, incluye puntos de control, inteligencia y exploración, recorridos fluviales con la infantería de marina en los ríos que van desde Táchira hasta Zulia; patrullas navales en el lago de Maracaibo y el golfo de Venezuela, así como buques de mayor dimensión “más al norte en las aguas territoriales”, detalló Padrino.

El canciller Yván Gil se reunió con el coordinador residente de la ONU en ese país, Gianluca Rampolla, y entre otros temas discutieron sobre las amenazas que enfrenta la región por parte de Estados Unidos, informó el funcionario venezolano en redes sociales.

En esa reunión, Venezuela expresó a la ONU su preocupación ante el despliegue de unidades militares estadunidenses, incluyendo armas nucleares, en el Caribe, al enfatizar que estas acciones representan un atentado contra la paz de la región.

“Solicitamos el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para restablecer la sensatez”, indicó Gil

Venezuela califica las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuesta participación de altos funcionarios venezolanos en una organización “narcoterrorista” denominada cártel de Los Soles como “falsas narrativas” y un “pretexto para justificar agresiones contra Venezuela”.

Mensaje diplomático

La nota enviada por la misión permanente de Venezuela ante la ONU a todos los países representados en esa organización denuncia “una serie de acciones hostiles y continuas amenazas del gobierno de Estados Unidos”.