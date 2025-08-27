Anuncia patrullaje con 15 mil efectivos de la frontera con Colombia
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 21
Caracas. El gobierno de Venezuela demandó, mediante una nota enviada a todas las misiones diplomáticas representadas en la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se den “garantías claras y verificables” de que Estados Unidos no desplegará ni amenazará con armas nucleares en la región.
La comunicación fechada ayer en la sede de la ONU en Nueva York responde a las informaciones sobre el incremento del despliegue militar estadunidense en el Caribe, con la movilización del buque Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear
Este contingente se suma a otras tres embarcaciones de guerra que, según fuentes citadas por Reuters, transportan 4 mil 500 militares, incluidos 2 mil 200 marines con el objetivo de combatir a “organizaciones narcoterroristas”.
Respuesta a la amenaza
El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, informó sobre el inicio de un despliegue operacional de 15 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los estados de Táchira y Zulia, que comprenden 851 kilómetros de los 2 mil 219 de línea fronteriza con Colombia.
Esta movilización está destinada a reforzar una gran operación que se desplegó a principio de 2025 en la región del sur del lago de Maracaibo, denominada operación Relámpago del Catatumbo. Incluye 60 unidades de reacción rápida, 30 en Táchira y 30 en Zulia, cada una conformada por 250 hombres, lo cual suma 15 mil combatientes.
El despliegue prevé corredores aéreos vigilados con drones, incluye puntos de control, inteligencia y exploración, recorridos fluviales con la infantería de marina en los ríos que van desde Táchira hasta Zulia; patrullas navales en el lago de Maracaibo y el golfo de Venezuela, así como buques de mayor dimensión “más al norte en las aguas territoriales”, detalló Padrino.
El canciller Yván Gil se reunió con el coordinador residente de la ONU en ese país, Gianluca Rampolla, y entre otros temas discutieron sobre las amenazas que enfrenta la región por parte de Estados Unidos, informó el funcionario venezolano en redes sociales.
En esa reunión, Venezuela expresó a la ONU su preocupación ante el despliegue de unidades militares estadunidenses, incluyendo armas nucleares, en el Caribe, al enfatizar que estas acciones representan un atentado contra la paz de la región.
“Solicitamos el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para restablecer la sensatez”, indicó Gil
Venezuela califica las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuesta participación de altos funcionarios venezolanos en una organización “narcoterrorista” denominada cártel de Los Soles como “falsas narrativas” y un “pretexto para justificar agresiones contra Venezuela”.
Mensaje diplomático
La nota enviada por la misión permanente de Venezuela ante la ONU a todos los países representados en esa organización denuncia “una serie de acciones hostiles y continuas amenazas del gobierno de Estados Unidos”.
A propósito de la intensificación del despliegue bélico abiertamente dirigido hacia costas venezolanas y ante la gravedad de la inclusión de un submarino nuclear, el gobierno venezolano reiteró su compromiso con los tratados de No Proliferación Nuclear, sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y del de Tlatelolco, que establece a América Latina y el Caribe como zona libre de armas atómicas.
Asimismo, la comunicación hace cuatro solicitudes ante la grave situación planteada:
1) Exige el cese inmediato del despliegue militar estadunidense en el Caribe, incluido el submarino nuclear Newport News.
2) Reclama garantías claras y verificables de que Estados Unidos no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares en la región de América Latina y el Caribe.
3) Insta al organismo a la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe y a convocar a consultas urgentes para examinar esta serie de acciones hostiles y amenazas.
4) Llama a todos los estados miembros de Naciones Unidas a respaldar el respeto al carácter desnuclearizado de América Latina y el Caribe y a defender la proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la región como una “zona de paz”.
Voces en contra
Este martes también se conoció que el gobierno de Javier Milei en Argentina decidió secundar la narrativa estadunidense sobre el cártel de Los Soles, al declarar a este grupo como organización terrorista.
EL propio Milei acotó la noticia en X con la frase: “Del lado correcto de la vida… Fin”. Con esto Argentina se suma a Ecuador y Paraguay, que hicieron la misma jugada días atrás y a las declaraciones de Guyana y Trinidad, que han afirmado que colaborarán con Estados Unidos en su despliegue militar en el Caribe.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, respondió a la pregunta de un periodista sobre el cártel de Los Soles con la frase: “Nosotros continuaremos la política de combatir a todos los grupos delictivos, incluyendo ese”.
Estas posiciones contrastan con las de otros países de la región, como Cuba, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y San Cristóbal y Nieves, que han condenado enérgicamente las amenazas estadunidenses contra Venezuela.
También destaca la posición de México, cuya presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en que su país es respetuoso de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
A unas palabras de la presidenta Sheinbaum sobre el tema, pronunciadas durante la mañanera del martes, el canciller venezolano, Yván Gil, respondió:
“En nombre del presidente Nicolás Maduro expresamos nuestro reconocimiento a la decidida postura contra el intervencionismo del gobierno de México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su firme defensa de la soberanía en nuestra región es fundamental ante las actuales amenazas de Estados Unidos, que ponen en riesgo la paz de nuestra comunidad latinoamericana y caribeña.”