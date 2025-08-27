Ap, Afp, Reuters, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 20

Ginebra. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió ayer que las investigaciones de Israel sobre los “asesinatos ilegales” en Gaza, incluido el bombardeo de “doble toque” al hospital Nasser, den resultados y garanticen la rendición de cuentas.

“Es necesario que haya justicia”, declaró Thameen al Kheetan, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, a la prensa en Ginebra. Añadió que el número de periodistas asesinados en Gaza planteaba muchas preguntas sobre los ataques contra trabajadores de los medios, informó el diario británico The Guardian.

Cuba y la Comisión Europea condenaron por separado el ataque israelí al hospital.

El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, dudó que Israel apuntara premeditadamente a los periodistas en su embate. “No creo que haya sido un ataque dirigido contra los comunicadores. El ejército y el gobierno de Tel Aviv prometieron abrir una investigación multilateral de ese incidente. Se deben esperar sus resultados antes de una condena definitiva”, indicó.