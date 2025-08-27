La Casa Blanca hará hoy reunión para planear el futuro del enclave, anuncia enviado de Trump
Miércoles 27 de agosto de 2025
Ginebra. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió ayer que las investigaciones de Israel sobre los “asesinatos ilegales” en Gaza, incluido el bombardeo de “doble toque” al hospital Nasser, den resultados y garanticen la rendición de cuentas.
“Es necesario que haya justicia”, declaró Thameen al Kheetan, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, a la prensa en Ginebra. Añadió que el número de periodistas asesinados en Gaza planteaba muchas preguntas sobre los ataques contra trabajadores de los medios, informó el diario británico The Guardian.
Cuba y la Comisión Europea condenaron por separado el ataque israelí al hospital.
El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, dudó que Israel apuntara premeditadamente a los periodistas en su embate. “No creo que haya sido un ataque dirigido contra los comunicadores. El ejército y el gobierno de Tel Aviv prometieron abrir una investigación multilateral de ese incidente. Se deben esperar sus resultados antes de una condena definitiva”, indicó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizará hoy una reunión sobre posibles planes para Gaza después de la guerra, señaló su enviado Steve Witkoff.
“Tenemos una gran reunión en la Casa Blanca mañana (miércoles), presidida por el mandatario, y es (sobre) un plan muy completo que elaboramos para el día después”, indicó Witkoff a Fox News, sin ofrecer más detalles.
Israel degradó sus relaciones con Brasil ante la negativa de las autoridades del país sudamericano a aprobar el nombramiento del embajador israelí en Brasilia, Gali Dagan, mientras el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, esquivó los insultos que le lanzó el ministro de Defensa, Israel Katz, quien lo acusó de ser títere del ayatola Alí Jamenei de Irán.
Lula reiteró que seguirá defendiendo un nuevo orden mundial para evitar “genocidios” como el de la franja.