Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 20
“Soy judía y sé el dolor del Holocausto... pero no soporto que mi gente haga lo mismo a otra nación. Los palestinos no fueron responsables.”
Miriam Margolyes, actriz que interpretó a la profesora Sprout en la saga Harry Potter
“Los soldados israelíes matan niños como un pasatiempo. Eso es un hecho.”
Norman Finkelstein, experto estadunidense en ciencia política y en el conflicto palestino-israelí
“Israel cortó los alimentos y el combustible, prohibió a la ONU y luego la remplazó con una falsa organización benéfica de ayuda que utiliza bandas criminales y tranquiliza a palestinos hambrientos sólo para matarlos a tiros.”
Chris Gunness, ex jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos