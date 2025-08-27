Mundo
Crece el clamor: ¡basta!
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 20

“Soy judía y sé el dolor del Holocausto... pero no soporto que mi gente haga lo mismo a otra nación. Los palestinos no fueron responsables.”

Miriam Margolyes, actriz que interpretó a la profesora Sprout en la saga Harry Potter

“Los soldados israelíes matan niños como un pasatiempo. Eso es un hecho.”

Norman Finkelstein, experto estadunidense en ciencia política y en el conflicto palestino-israelí

“Israel cortó los alimentos y el combustible, prohibió a la ONU y luego la remplazó con una falsa organización benéfica de ayuda que utiliza bandas criminales y tranquiliza a palestinos hambrientos sólo para matarlos a tiros.”

Chris Gunness, ex jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos

