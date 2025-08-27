▲ Cientos de familias de Gaza abandonan sus hogares ante el recrudecimiento de los ataques del régimen de Tel Aviv. Foto Ap

Miércoles 27 de agosto de 2025

Gaza. Decenas de miles de familias palestinas abandonaron la ciudad de Gaza debido a los bombardeos perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel alrededor de la entidad.

En Tel Aviv, alrededor de 350 mil israelíes participaron ayer en las protestas, convocadas bajo la consigna Día de Disrupción, para exigir al gobierno de Benjamin Netanyahu la liberación de los rehenes cautivos en Gaza y el fin de la guerra en el enclave.

El ejército de Israel realiza preparativos para lanzar de nueva cuenta fuego de artillería y operaciones militares en las afueras de la ciudad de Gaza. A los residentes de varias zonas se les exhortó a que abandonaran sus hogares debido a la inminente ofensiva.

“Ya nos mudamos por décima vez debido a los bombardeos, nuestras casas están completamente destruidas. Vivimos en la calle, lo hemos perdido absolutamente todo. La única razón para vivir son los niños”, declaró el padre de familia Abu Abdullah, quien agregó que en casi dos años de conflicto la gente ya sufrió demasiado.

“Los habitantes de Gaza anhelan un alto el fuego; la carga de la guerra se ha vuelto insoportable”, añadió.

A mediados de agosto, el ejército israelí comenzó a avanzar hacia la ciudad de Gaza. Quienes huyeron de norte a sur al comienzo del conflicto ya regresaron, pero ahora se ven obligados a escapar de nuevo de los ataques.

Nur Abu Asy, una de las refugiadas, aseguró que “cuando Israel comenzó la ofensiva, acompañada de bombardeos”, su familia se vio obligada a huir y no tuvo tiempo para llevarse nada.

“Es la sexta vez que nos vemos obligados a desplazarnos”, subrayó, al agregar que a causa del calor y la falta de agua comienzan a surgir problemas de higiene y de salud.

Narró que “los niños sufren el intenso calor en los campamentos” y presentan enfermedades en la piel. “No hay comida ni agua, ni siquiera para lavarnos. Tampoco tenemos ropa para cambiarnos. Mi esposo sufre desnutrición”, relató.