Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 26
Con las recientes lluvias, el llenado de las 210 principales presas del país se encuentra en 52 por ciento de su capacidad, lo que representa un total de 65 mil 29 millones de metros cúbicos, luego de que en los últimos 15 días ganaron 2 mil 499 millones de metros cúbicos, informó ayer el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua.
En la sesión informativa del comité, Daniel Arriaga Fuentes, subgerente de Hidrología Operativa, precisó que el llenado actual de los embalses tiene un déficit de 8 por ciento, equivalente a 5 mil 960 de metros cúbicos, ya que el promedio nacional para el 25 de agosto es de 71 mil 487 millones de metros cúbicos.
Arriaga Fuentesa agregó que 41 presas se encuentran a más de 100 por ciento de almacenamiento; 63, entre 75 y 100 por ciento; 52, de 50 a 75 por ciento, y 54 con menos de 50 por ciento; estas últimas se encuentran principalmente en zonas con algún nivel de sequía.
Almacenamiento de 70.7% en el Sistema Cutzamala
Respecto al Sistema Cutzamala, Citlalli Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, indicó que el embalse se encuentra a 70.7 por ciento de su capacidad, lo que representa un llenado de 552.92 millones de metros cúbicos, cuando hasta el pasado día 18 reportó 67.5 por ciento.
Precisó que la presa Valle de Bravo ya registra 310.89 millones de metros cúbicos (78.8 por ciento), la presa El Bosque cuenta con 124.99 millones de metros cúbicos (61.7 por ciento) y la Villa Victoria almacena 117.04 millones de metros cúbicos (63 por ciento).
En contraste, la directora recordó que el llenado del Cutzamala hasta el 25 de agosto del año pasado fue de 27.9 por ciento, que representa 218.2 millones de metros cúbicos, debido a la grave sequía que enfrentaba en ese momento el país.