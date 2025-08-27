Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 26

Con las recientes lluvias, el llenado de las 210 principales presas del país se encuentra en 52 por ciento de su capacidad, lo que representa un total de 65 mil 29 millones de metros cúbicos, luego de que en los últimos 15 días ganaron 2 mil 499 millones de metros cúbicos, informó ayer el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua.

En la sesión informativa del comité, Daniel Arriaga Fuentes, subgerente de Hidrología Operativa, precisó que el llenado actual de los embalses tiene un déficit de 8 por ciento, equivalente a 5 mil 960 de metros cúbicos, ya que el promedio nacional para el 25 de agosto es de 71 mil 487 millones de metros cúbicos.

Arriaga Fuentesa agregó que 41 presas se encuentran a más de 100 por ciento de almacenamiento; 63, entre 75 y 100 por ciento; 52, de 50 a 75 por ciento, y 54 con menos de 50 por ciento; estas últimas se encuentran principalmente en zonas con algún nivel de sequía.