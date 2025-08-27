De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 26

Los taxistas Carlos Cornelio y Cristóbal Govea González, de 25 y 23 años, respectivamente, fueron liberados el lunes en la noche en Jilotepec, estado de México, por el grupo criminal que los secuestró el 22 de agosto, al no acceder al pago de extorsiones, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Ese mismo día, antes de la liberación se recibió una llamada telefónica de un hombre, quien dijo ser miembro de la organización delincuencial e indicó a los elementos de la fiscalía: “ya párele de buscar, los vamos a dejar libres mañana en Jilotepec, déjense de meter en la pinche zona”, explicó la FGJEM en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Para presionar a las autoridades a la búsqueda, transportistas, familiares, vecinos y taxistas, apoyados por la organización Alianza de Autotransportistas, Comerciantes de México (Acme), bloquearon el lunes durante 12 horas de forma intermitente la autopista México-Querétaro, y afectaron también el Arco Norte en ambas direcciones, a la altura del municipio de Soyaniquilpan.