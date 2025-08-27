▲ Reyna Calderón, habitante de Carrillo Puerto, en la capital de Querétaro, muestra los daños en su casa provocados por las fuertes lluvias. Foto cortesía Demian Chávez

Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 26

Querétaro, Qro., Una tormenta en el municipio de Amealco de Bonfil, en el sur de Querétaro, dejó inundadas al menos 30 viviendas, mientras en la capital de esa entidad, aguaceros anegaron casas en la zona norte de la ciudad, azotada el pasado fin de semana por una “lluvia atípica”.

En este contexto, un ex policía estatal murió electrocutado durante un chubasco en la colonia Peñuelas de la capital queretana, mientras retiraba agua estancada en su casa.

El alcalde del pueblo mágico de Amealco de Bonfil, Óscar Pérez, dio a conocer que si bien la inundación tuvo un promedio de 30 centímetros de altura, en algunos hogares se debieron perforar paredes para que el agua fluyera al exterior. El munícipe atribuyó la inundación a que el sistema de drenaje colapsó por la gran cantidad de líquido que cayó.

A su vez, la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado informó que los aguaceros de los últimos días afectaron 22 escuelas de diferentes niveles educativos que se ubican en la zona metropolitana de Querétaro.

Las tareas de limpieza, desazolve y retiro de árboles viejos que estaban dentro de los planteles, a los cuales derribaron potentes ventarrones, deberán estar terminadas antes del primero de septiembre, cuando 354 mil alumnos retornarán a clases en las 2 mil 114 escuelas de la región conurbada a la ciudad de Querétaro, que incluye a los municipios de El Marqués y Corregidora.

Mientras, Rosalío N, ex policía estatal vecino de la colonia Peñuelas de la ciudad de Querétaro, murió electrocutado por tocar cables cuando quitaba agua de lluvia del techo de su vivienda, lo que ocasionó que sufriera una descarga.

Identifican a dos muertos en la ciudad por lluvias atípicas

Autoridades identificaron a dos de las víctimas mortales a consecuencia de la “lluvia atípica” de entre la noche del viernes y madrugada del sábado en la capital de Querétaro, quienes fueron arrastradas por calles de la colonia Peñuelas por una corriente que formó el desbordamiento de un dren pluvial.