Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 25

Campeche Camp., La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) emitió una recomendación contra Víctor Hugo Sánchez Ortiz, subsecretario de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Atención a Víctimas de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), por agresiones al periodista Héctor Zavala Martínez, del portal electrónico El Reportero del Crimen. El resolutivo señala que Zavala Martínez fue víctima de transgresiones a los derechos a la libertad de expresión, así como a la propiedad y posesión, específicamente ataque a la propiedad privada, dado que Sánchez Ortiz le tiró su teléfono celular cuando filmaba una manifestación de policías en la sede alterna de la SPSC en 2024. La Codhecam solicitó a la Comisión de Honor de la SPSC abrir un procedimiento disciplinario y, en su caso, fincar responsabilidades al “servidor público responsable”, quien además deberá tomar un curso sobre “derecho a la libertad de expresión”. Pidió que se integre una copia del exhorto al expediente del jefe policiaco.