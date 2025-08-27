Antonio Heras y Mireya Cuéllar

Corresponsal y La Jornada BC

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 25

Mexicali, BC., El periodista Jorge Heras, director del portal de noticias Lindero Norte y conductor de espacios de radio y televisión, fue agredido ayer en la mañana cuando ingresaba a la productora Casa Créala, donde labora. “¡Heras, para que le bajes de huevos!”, le gritó un sujeto mientras lo golpeaba. El comunicador llegó poco antes de las 8 horas al inmueble para conducir el noticiero Ciudad Capital cuando vio a dos personas que supuestamente limpiaban la calle dañada por las lluvias del lunes. Uno le pidió agua para distraerlo, mientras el otro lo golpeó en el rostro. Lo tiraron y patearon hasta que la conductora de un vehículo intervino, lo que obligó a los desconocidos a huir por calles de la colonia Cuauhtémoc. Un agresor vestía de negro y estaba rapado; el otro tenía ropa clara. Ambos fueron grabados por las cámaras de vigilancia de la productora. Heras presentó una denuncia ante la Fiscalía de Baja California. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por su parte, abrió un expediente de investigación y solicitó a las autoridades las medidas de protección para Jorge Heras. Subrayó la necesidad de garantizar la seguridad del reportero, quien colabora para medios como Ciudad Capital, N+, Lindero Norte y La Jornada. Además, requirió a la fiscalía esclarecer lo ocurrido. El ataque sucede en un contexto en el que la fiscalía ha sido señalada por Heras de “desviar la mirada” ante la violencia en el sector pesquero, “descartando la conexión entre los casos y reservando información clave”.