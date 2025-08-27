Clausuran 22 gaseras en Ecatepec
▲ La Dirección de Desarrollo Urbano municipal de Ecatepec, en el estado de México, suspendió 22 gaseras en la demarcación, por incumplir con los permisos y protocolos de seguridad. En tanto, 32 estaciones más tramitan su regularización conforme a las normas federales, estatales y municipales, para que no pongan en riesgo la integridad física y patrimonio de las familias.Foto La Jornada, con información de Javier Salinas Cesáreo, corresponsal
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 25
