▲ La Dirección de Desarrollo Urbano municipal de Ecatepec, en el estado de México, suspendió 22 gaseras en la demarcación, por incumplir con los permisos y protocolos de seguridad. En tanto, 32 estaciones más tramitan su regularización conforme a las normas federales, estatales y municipales, para que no pongan en riesgo la integridad física y patrimonio de las familias. Foto La Jornada, con información de Javier Salinas Cesáreo, corresponsal