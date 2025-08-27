Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025

Con Grupo México es mejor alcanzar un acuerdo para remediar los daños ambientales causados por el derrame de residuos tóxicos en el río Sonora, en lugar de que alguien termine en prisión, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A la par, confirmó que en el litigio internacional que el gobierno de México mantiene con la gigante Vulcan Materials por los perjuicios ecológicos que dejó la explotación de la mina Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo, existe una negociación para convertir ese espacio en un destino turístico.

En la mañanera, interrogada sobre la contaminación del río Sonora –con el derrame provocado por una filial de la empresa del magnate Germán Larrea el 6 de agosto de 2014–, la mandataria detalló que hay un grupo de trabajo que dialoga con la firma para que, a partir de las demandas hechas por las comunidades de la región, se llegue a un acuerdo “transparente”.

Puntualizó que se pide terminar hospitales, dar seguimiento epidemiológico a toda la población de la zona e instalar un laboratorio abocado a ese objetivo, establecer un sistema de medición de calidad del agua de manera permanente, entre otras cosas a subsanar.

“Se está trabajando en la búsqueda de que Grupo México acabe de pagar todo lo que tiene que pagar por este incidente. Esperemos que se llegue a un acuerdo porque, más allá de la denuncia penal y que pueda terminar alguien en prisión, lo importante es que la remediación y el seguimiento epidemiológico, y que la población que vive cerca de la mina pueda vivir sanamente, ese es el objetivo. No vamos a hacer nada que no quiera la población”.