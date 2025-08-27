Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 25

El gobierno federal proyecta desarrollar dos centrales termosolares en Baja California Sur para la generación de energía eléctrica. El proyecto tendrá una inversión de 800 millones de dólares, será construido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se prevé que esté concluido antes del fin de este sexenio, se informó ayer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con las plantas, únicas en su tipo en México, se busca sustituir la generación a través de combustibles fósiles (diésel, combustóleo y gas), por renovables, señaló la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González. Detalló que producirán 50 megavatios cada una, tendrán capacidad para almacenar energía térmica para que no haya intermitencias y beneficiarán entre 100 mil y 200 mil hogares en aquella entidad del norte del país.

Con estas centrales, afirmó, se acelera el cumplimiento del compromiso de que 35 por ciento de la generación eléctrica en el país sea a partir de fuentes renovables para 2030.

Jorge Islas, subsecretario de Planeación y Transición Energética, señaló que el proyecto permitirá incorporar en México una tecnología solar “que va a producir electricidad con capacidad firme, sin intermitencias”, pues son diferentes a las plantas fotovoltaicas que carecen de capacidad de almacenar energía térmica para seguir produciendo electricidad, por ejemplo, durante la noche.

La directora de CFE, Emilia Calleja, destacó que esta tecnología es la mejor para el aprovechamiento de la energía solar en la producción de electricidad, además de que ayudará a atender la demanda que requiere Baja California Sur para los sectores turísticos y el crecimiento urbano e industrial.