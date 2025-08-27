Israel Dávila

corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 24

Toluca, Méx., Tras meses de investigación, la fiscalía mexiquense cumplimentó ayer una orden de arresto contra Omar N, quien hasta diciembre de 2024 fue jefe de departamento de servicios financieros del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), acusado de pretender desviar 32 millones de pesos del erario a sus cuentas personales.

En un comunicado, informó que a Omar N le imputaron el delito de abuso de confianza y desvío de recursos por actos que datan de diciembre de 2023. El acusado será ingresado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedará a disposición de un juez del Poder Judicial estatal, quien definirá su situa-ción jurídica en los próximos días.