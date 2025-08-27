Estados
Arrestan a ex funcionario de Edomex que intentó transferir a sus cuentas $32 millones
corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 24

Toluca, Méx., Tras meses de investigación, la fiscalía mexiquense cumplimentó ayer una orden de arresto contra Omar N, quien hasta diciembre de 2024 fue jefe de departamento de servicios financieros del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), acusado de pretender desviar 32 millones de pesos del erario a sus cuentas personales.

En un comunicado, informó que a Omar N le imputaron el delito de abuso de confianza y desvío de recursos por actos que datan de diciembre de 2023. El acusado será ingresado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedará a disposición de un juez del Poder Judicial estatal, quien definirá su situa-ción jurídica en los próximos días.

Según la institución, en diciembre de 2023, Omar N “se aprovechó de la confianza y responsabilidades inherentes a su cargo para realizar transferencias bancarias por 32 millones 482 mil pesos.” El asunto salió a la luz en un medio local a principios del año pasado, cuando se divulgó que se habían perdido más de 30 millones de pesos del Trijaem.

Primero se dijo que en un ataque cibernético habían sustraído el dinero, pero ante el escándalo, el presidente del órgano autónomo, Gerardo Becker, lo denunció.

Días después se reportó que el banco donde estaba radicada la cuenta notificó al Trijaem que los recursos habían sido reintegrados, por lo que no había daño patrimonial alguno.

