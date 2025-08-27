Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 24

La diputada federal petista Aracely Cruz Jiménez presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra servidores públicos del estado de Oaxaca por su presunta participación en dos grupos de mensajería instantánea donde difundieron fotografías de mujeres indígenas, sobre las cuales hicieron comentarios obscenos y denigrantes, lo que podría encuadrar en los delitos de discriminación y difusión de imágenes sin autorización de las víctimas.

Después de realizar un plantón por unos 40 minutos en las oficinas de la FGR en la colonia Doctores, logró que personal de la Unidad de Ventanilla Única de esa dependencia recibiera su denuncia, después de varias negativas a atenderla.

Como se informó, una decena de servidores públicos estatales y federales crearon en diferentes fechas los chats Sierra XXX y Mega Peda, donde compartieron fotografías y videos que cosifican a las mujeres indígenas.

La activista ayuujk Sandra Estefana Domínguez Martínez, quien recibió amenazas de muerte por haber denunciado el caso, fue víctima de desaparición junto con su pareja el 4 de octubre de 2024, y los restos de ambos fueron encontrados el pasado 24 de abril.