Homenaje a Ana Ruiz
▲ El ciclo 50 años de experimentalismo en México: Homenaje-residencia dedicado a Ana Ruiz en el Multiforo Alicia, de cuatro conciertos, concluye mañana con la presencia del grupo actual de Ana: Kóryma, y los invitados, Metaensamble y el diyéi Néctar. Será un show, como los anteriores, con una propuesta con concepto. Ejecutantes “con las mismas emociones”, con gente “que ha sido parte de mi vida”, manifestó Ana Ruiz.Foto Rafael Arriaga Zazueta
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 9
