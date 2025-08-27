Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025

Madrid. La actriz estadunidense Jennifer Lawrence recibirá el premio honorífico Donostia a su carrera en el Festival de Cine de San Sebastián, que este año tendrá lugar del 19 al 27 de septiembre, anunció ayer la organización.

La intérprete de 35 años, ganadora de un Oscar por El lado bueno de las cosas (Silver Linings Playbook), es “una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo”, señaló en una nota de prensa el festival de la ciudad del norte de España. La chica emblema de Los juegos del hambre, ganadora del Oscar por Silver Linings Playbook (El lado bueno de las cosas), se ha convertido en una de las figuras imprescindibles del séptimo arte, después de hilvanar una meteórica y laureada carrera.

Un Oscar cuando apenas tenía 22 años en la película de David Russell y al lado de Robert de Niro y Bradley Cooper. Ahora con 35, comienza su andadura con Die My Love, trabajo considerado un punto en su quehacer, en un filme dirigido por la escocesa Lynne Ramsay, que lo estrenó en el Festival de Cannes.

Además de las cintas mencionadas, en su palmarés aparecen también American Hustle, Don’t Look Up (No mires arriba), junto con su labor desde 2018 con la productora Excellent Cadaver, que fundó al lado de Justine Ciarrocchi.