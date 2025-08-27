▲ La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce están comprometidos, anunció la pareja. En una publicación conjunta de cinco fotos en Instagram, revelaron su compromiso, la culminación de cuento de hadas de un noviazgo que durante dos años ha emocionado y fascinado a millones en todo el mundo, pero especialmente a los swifties. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, decía el pie de foto. Kelce le entregó un anillo de compromiso –con un diamante de corte brillante antiguo del diseñador Kindred Lubeck– que rivaliza con el tamaño de los tres que tiene del Supertazón. El diamante es un corte brillante de mina antigua. Foto Afp