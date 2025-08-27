▲ El actor y rapero Will Smith actúa en el festival Cabaret Vert. Foto Afp

Will Smith fue acusado de compartir un video que utiliza inteligencia artificial para mostrar imágenes del público vitoreando durante su gira de verano.

El actor y rapero de Hollywood inició la etapa de Reino Unido de su gira Based on a True Story el domingo pasado en Scarborough, en apoyo a su reciente álbum del mismo nombre.

Antes de los conciertos, se compartió un video en su canal oficial de YouTube, titulado: “Mi parte favorita de la gira es verlos de cerca. Gracias por venir a verme también”.

En la semana reciente, el clip ha llamado la atención, ya que varios espectadores afirman que hace un uso excesivo de inteligencia artificial para mostrar imágenes que supuestamente retratan a fanáticos emocionados, llorando y agitando carteles hechos a mano.

Algunas tomas muestran a miembros del público con los rostros borrosos o distorsionados, mientras que en otras se observan manos con formas extrañas, algunas con lo que parecen ser seis dedos.

En otra escena, el nudillo de un hombre parece desdibujarse junto con el cartel que sostiene, el cual dice: “‘You Can Make It’ me ayudó a superar el cáncer. Gracias, Will”.

Por su parte, la mujer frente a él aparentemente le toma la mano, pero la liga para el cabello de la mujer que está detrás parece estar colocada sobre su muñeca.

