Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 8

Venecia. El festival de cine de Venecia comienza esta semana y los activistas esperan cambiar el foco de atención de las estrellas de Hollywood que llegan al Lido a Gaza, con una manifestación contra la guerra planeada para una de las noches más importantes de la muestra.

El grupo Venice4Palestine ha pedido al festival y a su organización matriz, la Bienal de Venecia, que terminen las asociaciones con grupos que apoyan al gobierno israelí y retiren las invitaciones a los actores Gerard Butler y Gal Gadot. Hoy en la inauguración del festival, los manifestantes realizarán una conferencia de prensa por la mañana frente a la famosa alfombra roja. También planean marchar el sábado por la noche hacia el festival, que alberga el estreno mundial de Frankenstein, de Guillermo del Toro ese día.

Los cineastas Ken Loach y Alice Rohrwacher están entre los cientos de firmantes de la carta de Venice4Palestine. El director del festival, Alberto Barbera, dijo a Ap que, aunque lamentan la situación de las víctimas en Gaza, la Bienal no hace declaraciones políticas y no boicotea a los artistas.

“Somos un espacio para el debate, para la conversación”, indicó Barbera. “Estamos absolutamente abiertos a cualquier tipo de debate sobre esta situación inaceptable en Palestina”.

Varios informes sugirieron que Gadot se había retirado del festival tras el escrutinio, pero Barbera mencionó que la estrella de Blancanieves nunca planeó asistir. Los representantes de Gadot no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

Gadot y Butler forman parte del elenco de la película de JulianSchnabel, In the Hand of Dante, que se estrena en el festival fuera de competición el 3 de septiembre.

Butler no ha comentado públicamente sobre la guerra en Gaza, pero asistió a una gala de la Región Occidental de Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel en 2018. Barbera señaló que todavía está esperando saber sobre la asistencia de Butler. Los representantes del actor escocés no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.