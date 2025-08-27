▲ De izquierda a derecha, Sonia Riquer, Rafael Aviña, Leonardo García Tsao y Jorge Caballero en el homenaje a Carlos Bonfil y José Xavier Návar, realizado en la Sala 4 de la Cineteca Nacional. Foto Roberto García Ortiz

Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 7

Compañeros de oficio del crítico de cine y escritor Carlos Bonfil se reunieron ayer en la Cineteca Nacional para hablar, en una hora, de quien por décadas expresó su pensar en las vicisitudes del séptimo arte.

En una sala de ese recinto de la colonia Xoco, que fue morada para Bonfil, también evocaron la figura de otro crítico, melómano y escritor que marcó huella en las relaciones públicas de las disqueras y distribuidoras de cine: Xavier Pepe Návar. Ambos, engranes esenciales en la difusión del cine en nuestro país que “van a ser recordados porque nadie hacía lo que ellos”.

Bonfil, traductor, profesor y referencia de la crítica, fue colaborador de La Jornada y coeditor del suplemento Letra S. Su pluma dio visibilidad a temas como la diversidad sexual. Fue jurado y programador en festivales de cine nacionales y del extranjero. Es autor de los libros Águila o sol. Las apariciones de Cantinflas, ¡Hoy grandioso estreno! El cartel cinematográfico en México y Al filo del abismo: Roberto Gavaldón y el melodrama negro. Realizó estudios de literatura francesa en la Sorbona de París y de traducción en Paris Dauphine X; fue profesor de letras francesas en la Universidad Nacional Autónoma de México y después comenzó en el periodismo cultural en La Jornada hasta el final de sus días.

Mientras que Návar se distinguió como crítico cultural y periodista, enfocado en el cine fantástico, de terror y de luchadores, ese cine bizarro. Colaboró en medios como La mosca en la pared, Rolling Stone y El Universal. También fue autor, junto con Raúl Criollo y Rafael Aviña, del libro ¡Quiero ver sangre! Historia ilustrada del cine de luchadores, considerado fundamental porque es una enciclopedia del cine de luchadores mexicanos elaborada con textos documentados y más de 800 imágenes inéditas, entre fotografías, fotomontajes, ilustraciones y carteles protagonizados por enmascarados.

En la sala 4 del inmueble de Xoco, Bonfil y Návar, fueron evocados por sus cuates al grado de que, alguno de ellos pidió se creara un portal dimensional para traerlos “de vuelta con nosotros”.

Participaron en la charla la productora radiofónica y mandamás del tema del cine en las ondashertzianas Sonia Riquer, y las plumas de esta casa editorial Leonardo García Tsao, Rafael Aviña y Jorge Caballero, expertos del tema y cercanos a los homenajeados.

Su “gran amigo” Rafael Aviña propuso que a este tipo de personajes “se les celebren en vida. Los dos tenían puntos de vista diferentes pero eran de lo mejor en lo que hacían. Pepe era pionero en relaciones públicas. A Carlos lo conocí en 1990. Venimos a acreditarnos a la Muestra y desde ese entonces nos hicimos amigos. Se piensa que Carlos era serio pero era irónico, sus comentarios eran filosos. Tenía la palabra justa. Pepe tenía un humor desbordado...”

Leonardo García Tsao aseveró que lo conoció poco, aunque compartieran espacio en La Jornada. “Me caía bien a distancia. Mi amistad con él se dio por coincidir en festivales. Al final fue una compañía entrañable. Teníamos una especie de telepatía para no coincidir en hablar de la misma película (en estas páginas)”.

En tanto que, dijo García Tsao, “la despedida de Pepe me pegó. Era un personaje como de caricatura, de cómic como las que él admiraba. Espero que, como ese mundo que le gustaba, que regrese con nosotros ,aunque se escuche macabro. Era excéntrico, raro. Absolutamente inolvidable. Coleccionista de discos con rarezas, extraños”.