▲ El Servicio Postal de España está suspendiendo el envío de paquetes a Estados Unidos. Foto Ap

Afp, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 19

Ginebra. La agencia postal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) informó ayer que los correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes a Estados Unidos, en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles que el presidente Donald Trump planea imponer.

La administración Trump resolvió, con efecto a partir del 29 de agosto, eliminar la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los “minimis”, pequeños paquetes postales (envíos de mercancías con un valor igual o inferior a 800 dólares).

Esta decisión provocó una oleada de anuncios por parte de servicios postales en varios países europeos, así como India, Australia y Nueva Zelanda, que suspendieron los envíos de paquetes con destino a Estados Unidos.

“Los operadores postales de 25 países miembros notificaron a la Unión Postal Universal (UPU) haber suspendido sus servicios salientes hacia Estados Unidos debido a las incertidumbres relacionadas con los servicios de tránsito”, indicó la UPU en un comunicado. Sólo los envíos entre particulares con un valor de menos de 100 dólares (86 euros) siguen exentos.

Japón, por su parte, anunció que a partir de hoy miércoles, ya no aceptará envíos de personas físicas con destino a Estados Unidos cuyo valor supere los 100 dólares, así como de mercancías para la venta ante las modificaciones introducidas por la administración del presidente Trump en los procedimientos aduaneros.