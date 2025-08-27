Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 19
Ginebra. La agencia postal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) informó ayer que los correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes a Estados Unidos, en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles que el presidente Donald Trump planea imponer.
La administración Trump resolvió, con efecto a partir del 29 de agosto, eliminar la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los “minimis”, pequeños paquetes postales (envíos de mercancías con un valor igual o inferior a 800 dólares).
Esta decisión provocó una oleada de anuncios por parte de servicios postales en varios países europeos, así como India, Australia y Nueva Zelanda, que suspendieron los envíos de paquetes con destino a Estados Unidos.
“Los operadores postales de 25 países miembros notificaron a la Unión Postal Universal (UPU) haber suspendido sus servicios salientes hacia Estados Unidos debido a las incertidumbres relacionadas con los servicios de tránsito”, indicó la UPU en un comunicado. Sólo los envíos entre particulares con un valor de menos de 100 dólares (86 euros) siguen exentos.
Japón, por su parte, anunció que a partir de hoy miércoles, ya no aceptará envíos de personas físicas con destino a Estados Unidos cuyo valor supere los 100 dólares, así como de mercancías para la venta ante las modificaciones introducidas por la administración del presidente Trump en los procedimientos aduaneros.
Los paquetes que lleguen a EU serán sometidos desde el viernes a las mismas tasas aduanales aplicadas a otras importaciones, por ejemplo, 15 por ciento para los países de la Unión Europea (UE) o 50 por ciento para India.
Inicialmente, la medida estadunidense, tomada a inicios de 2025, tenía como objetivo sólo a China y Hong Kong, en el marco de la ofensiva de Trump contra los gigantes del comercio en línea Shein y Temu. Después fue generalizada a todos los países para garantizar su eficacia.
Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que los ingresos por los aranceles del presidente Donald Trump podrían superar 500 mil millones de dólares al año, con un salto sustancial de julio a agosto y probablemente un avance mayor en septiembre.
En una reunión del gabinete de la Casa Blanca Beseent indicó que su previsión anterior de una recaudación arancelaria anual de 300 mil millones de dólares era demasiado baja.