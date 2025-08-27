Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 18

Durante julio de 2025, se movilizaron en el Puerto Lázaro Cárdenas 407 mil 897 vehículos automotores, de los cuales 72 por ciento fueron de importación y 27 por ciento de exportación.

La comunidad logística del puerto detalló que el promedio de almacenaje de vehículos fue de 10 días en julio, lo que muestra la capacidad de la terminal para responder a las necesidades de la industria automotriz internacional.

En cuanto a la carga en contenedores, el Puerto informó que se movilizaron un millón 484 mil 473 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), una unidad de medida que representa la capacidad de carga de un contenedor de transporte marítimo de 20 pies de largo.

La entidad informó que en julio pasado, el Puerto Lázaro Cárdenas registró un movimiento de 16 millones 456 mil 552 toneladas y recibió mil 38 buques, lo que representó un aumento de 6 por ciento anual.

“El movimiento de contenedores refleja un desempeño positivo en su conectividad terrestre”, se menciona en el documento.

Se agrega que por ferrocarril se movilizaron 209 mil 337 contenedores, mientras por camión se trasladaron 640 mil 989 contenedores.

“Estos resultados muestran un mayor equilibrio en la logística portuaria y refuerzan la capacidad del recinto para atender con agilidad y competitividad la demanda del comercio internacional”, se menciona en el reporte.