La producción de combustibles en la Refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de 155 mil barriles diarios en julio, una contracción de 9.51 por ciento frente a junio, según datos de la empresa.
En junio la petrolera reportó que por primera ocasión la elaboración de gasolinas y diésel había alcanzado la mitad de su capacidad, es decir, 172 mil barriles diarios, de 340 mil proyectados.
No obstante, en la variación anual la producción de petrolíferos mostró un aumento de 80.62 por ciento en julio. La cifra se explica porque en julio de 2024 aún se estaba poniendo en marcha la maquinaria de las instalaciones, construidas a un costo cercano a 20 mil millones de dólares, poco más del doble del presupuesto original.
De acuerdo con Pemex, el volumen de combustibles producidos en Dos Bocas representó sólo 15.16 por ciento del total de petrolíferos elaborados por el Sistema Nacional de Refinación en el lapso de referencia, el cual fue de un millón 28 mil barriles diarios.
La reducción de la elaboración de combustibles en la refinería Olmeca se debió a una menor producción de gasolinas. El volumen promedio de carburantes para vehículos ligeros fue de 57 mil barriles diarios, 27.13 por ciento menos que los 78 mil barriles diarios reportados en junio.
De acuerdo con la empresa, en el periodo de referencia en la refinería ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, se elaboraron 55 mil barriles de gasolina Magna o verde de ultra bajo azufre, y 2 mil barriles diarios fueron de gasolina Premium.
Pemex elaboró en promedio 76 mil barriles diarios de diésel en julio, 18.12 por ciento más que los 65 mil de junio.
De acuerdo con el Plan Estratégico 2025-2030 de Pemex, la refinería Olmeca alcanzará su capacidad total en 2027 (https://tinyurl.com/muyuhpw3).