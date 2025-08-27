▲ La Refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos redujo en julio su producción en comparación con el mes previo. Foto La Jornada

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 15

La producción de combustibles en la Refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue de 155 mil barriles diarios en julio, una contracción de 9.51 por ciento frente a junio, según datos de la empresa.

En junio la petrolera reportó que por primera ocasión la elaboración de gasolinas y diésel había alcanzado la mitad de su capacidad, es decir, 172 mil barriles diarios, de 340 mil proyectados.

No obstante, en la variación anual la producción de petrolíferos mostró un aumento de 80.62 por ciento en julio. La cifra se explica porque en julio de 2024 aún se estaba poniendo en marcha la maquinaria de las instalaciones, construidas a un costo cercano a 20 mil millones de dólares, poco más del doble del presupuesto original.

De acuerdo con Pemex, el volumen de combustibles producidos en Dos Bocas representó sólo 15.16 por ciento del total de petrolíferos elaborados por el Sistema Nacional de Refinación en el lapso de referencia, el cual fue de un millón 28 mil barriles diarios.