Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 15
Petróleos Mexicanos (Pemex) requerirá cuantiosas inversiones para ejecutar su Plan Estratégico 2025-2035, en el que define una ruta transexenal para recuperar su viabilidad operativa, sostuvo la calificadora Moody’s.
Señaló que el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan dependerá de su capacidad de ejecución y de que cuente con los recursos necesarios.
“Pemex enfrenta desafíos operativos significativos, ya que sus principales campos productores han alcanzado su madurez y están en etapa de declive”, mencionó la firma.
En el análisis titulado “Plan estratégico y recientes transacciones financieras para atraer capital son positivos para el perfil crediticio de Pemex”, René Robles, Óscar Jiménez y Vicente Gómez, analistas de la institución financiera, comentaron que Pemex debe realizar inversiones sustanciales para reorientar sus actividades de exploración y producción hacia zonas geológicamente más complejas. “Además, es crucial que continúe con la rehabilitación y modernización de las refinerías para aumentar su eficiencia. También debe incrementar la capacidad de sus plantas petroquímicas e instrumentar medidas para acelerar su transición energética”.
Plantearon que durante el sexenio anterior la administración de Pemex se enfocó en dar mantenimiento a los pozos maduros y acelerar la explotación de reservas cercanas a pozos mayores, lo que permitió ralentizar las tasas de declive y estabilizar temporalmente la producción de crudo.
Sin embargo, agregaron los especialistas, esta estrategia no es sostenible en el largo plazo.
El 5 de agosto de 2025, Pemex publicó su Plan Estratégico 2025- 2035, que describe las acciones para alcanzar la autosuficiencia energética mediante un nivel sostenible de extracción de crudo y el aumento de la producción de combustibles, petroquímicos y fertilizantes para satisfacer la demanda nacional.
Asimismo, el plan traza una ruta para impulsar gradualmente la transformación de Pemex de una compañía centrada en combustibles fósiles a una empresa basada en energías renovables.
Pemex realizó hace unos días dos transacciones financieras con el propósito de atraer capital y fortalecer su posición financiera.
“Moody's Local México considera que el plan y las recientes transacciones financieras refuerzan el compromiso del gobierno federal de seguir impulsando la viabilidad operativa y financiera de la empresa”, manifestó la calificadora.
Recordó que, al segundo trimestre, Pemex enfrentaba una deuda financiera de 98 mil 786 millones de dólares, “con un perfil de vencimientos desafiante.
“En lo que resta de 2025 deberá pagar 5 mil 100 millones de dólares, mientras 2026 presenta la mayor concentración de vencimientos, con un monto de 18 mil 700 millones de dólares.”