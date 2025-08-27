Jessika Becerra

Miércoles 27 de agosto de 2025

Petróleos Mexicanos (Pemex) requerirá cuantiosas inversiones para ejecutar su Plan Estratégico 2025-2035, en el que define una ruta transexenal para recuperar su viabilidad operativa, sostuvo la calificadora Moody’s.

Señaló que el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan dependerá de su capacidad de ejecución y de que cuente con los recursos necesarios.

“Pemex enfrenta desafíos operativos significativos, ya que sus principales campos productores han alcanzado su madurez y están en etapa de declive”, mencionó la firma.

En el análisis titulado “Plan estratégico y recientes transacciones financieras para atraer capital son positivos para el perfil crediticio de Pemex”, René Robles, Óscar Jiménez y Vicente Gómez, analistas de la institución financiera, comentaron que Pemex debe realizar inversiones sustanciales para reorientar sus actividades de exploración y producción hacia zonas geológicamente más complejas. “Además, es crucial que continúe con la rehabilitación y modernización de las refinerías para aumentar su eficiencia. También debe incrementar la capacidad de sus plantas petroquímicas e instrumentar medidas para acelerar su transición energética”.

Plantearon que durante el sexenio anterior la administración de Pemex se enfocó en dar mantenimiento a los pozos maduros y acelerar la explotación de reservas cercanas a pozos mayores, lo que permitió ralentizar las tasas de declive y estabilizar temporalmente la producción de crudo.