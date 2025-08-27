Clara Zepeda

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 15

La población adulta de México calificó su satisfacción con la vida en este país con un promedio de 8.6 en una escala de cero a 10. En particular, mejoró la percepción de libertad para decidir sobre la propia vida vida. Sin embargo, los encuestados también expresaron insatisfacción sobre la seguridad –que fue el indicador con menor puntuación de satisfacción–, la calidad del medio ambiente, el país, la ciudad, tiempo libre y salud física, principalmente, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados del Módulo Básico de Bienestar Autorreportado (Biare Básico), con cierre al 10 de junio, ofrecen información sobre el bienestar subjetivo en México, a partir de indicadores autorreportados de la población adulta que reside en las ciudades.

Se identificaron cuatro dominios con promedios superiores a la satisfacción con la vida en general, entre los que destacan la libertad para decidir sobre la vida propia (9.1); vivienda (8.9), relaciones familiares (8.8) y actividad principal (8.8). Perspectivas a futuro y logros en la vida fueron otros dos dominios que obtuvieron un promedio igual al de la satisfacción con la vida en general (8.6).

En contraste, los rubros de salud mental o emocional y amistades estuvieron por debajo del promedio general, con 8.5; pertenecer a su comunidad (8.3); les siguieron el nivel de vida, vecindario y situación o relación afectiva (8.2), salud física (8.1), tiempo libre (8), ciudad (7.7), país (7.5), calidad del medio ambiente en su entorno (7.2) y seguridad ciudadana (6.2).

Estados de ánimo y realización personal

El sondeo señala que 23.1 por ciento de la población adulta se declaró insatisfecha con la seguridad ciudadana. En mayor porcentaje de inconformidad le siguieron el ámbito país (10.5) y la situación o relación afectiva (8.7 por ciento).

En los dominios de salud mental o emocional, las brechas favorecieron a los hombres con calificación promedio de 8.7 frente a 8.4; salud física, 8 en mujeres y 8.3 en hombres, y situación o relación afectiva, 8.1 frente a 8, respectivamente.