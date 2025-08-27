Crece percepción de libertad para decidir
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 15
La población adulta de México calificó su satisfacción con la vida en este país con un promedio de 8.6 en una escala de cero a 10. En particular, mejoró la percepción de libertad para decidir sobre la propia vida vida. Sin embargo, los encuestados también expresaron insatisfacción sobre la seguridad –que fue el indicador con menor puntuación de satisfacción–, la calidad del medio ambiente, el país, la ciudad, tiempo libre y salud física, principalmente, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los resultados del Módulo Básico de Bienestar Autorreportado (Biare Básico), con cierre al 10 de junio, ofrecen información sobre el bienestar subjetivo en México, a partir de indicadores autorreportados de la población adulta que reside en las ciudades.
Se identificaron cuatro dominios con promedios superiores a la satisfacción con la vida en general, entre los que destacan la libertad para decidir sobre la vida propia (9.1); vivienda (8.9), relaciones familiares (8.8) y actividad principal (8.8). Perspectivas a futuro y logros en la vida fueron otros dos dominios que obtuvieron un promedio igual al de la satisfacción con la vida en general (8.6).
En contraste, los rubros de salud mental o emocional y amistades estuvieron por debajo del promedio general, con 8.5; pertenecer a su comunidad (8.3); les siguieron el nivel de vida, vecindario y situación o relación afectiva (8.2), salud física (8.1), tiempo libre (8), ciudad (7.7), país (7.5), calidad del medio ambiente en su entorno (7.2) y seguridad ciudadana (6.2).
Estados de ánimo y realización personal
El sondeo señala que 23.1 por ciento de la población adulta se declaró insatisfecha con la seguridad ciudadana. En mayor porcentaje de inconformidad le siguieron el ámbito país (10.5) y la situación o relación afectiva (8.7 por ciento).
En los dominios de salud mental o emocional, las brechas favorecieron a los hombres con calificación promedio de 8.7 frente a 8.4; salud física, 8 en mujeres y 8.3 en hombres, y situación o relación afectiva, 8.1 frente a 8, respectivamente.
El balance anímico de la población, el cual se construye con base en la prevalencia de una serie de cinco emociones o estados de ánimo considerados positivos y sus cinco opuestos, considerados negativos, experimentados a lo largo del día anterior a la entrevista, alcanzó un promedio de 5.4 en junio de 2025. Los hombres reportaron una mayor presencia de estados de ánimo positivos y alcanzaron un promedio de 5.7. Las mujeres, en cambio, presentaron más estados negativos, pues su balance general fue de 5.2, en promedio.
Al desagregar por grupos de edad y sexo se observan contrastes relevantes. En la población joven (18 a 29 años) el promedio total fue 5.2, con el nivel más bajo en mujeres (4.6), y el más alto en hombres (5.9).
Entre la población de 60 a 74 años se alcanzó el promedio total más alto (5.7), con ventaja para los hombres (6.1) frente a las mujeres (5.4). En el grupo de 75 años y más, la diferencia favoreció a las mujeres, quienes reportaron 6, y los hombres, 5.
La eudaimonía, concepto que refleja el sentido de propósito, autonomía, fortaleza y realización personal, los enunciados con los cuales la población adulta estuvo más de acuerdo fueron: “Soy una persona afortunada” (9.4) y “soy libre para decidir mi propia vida” (9.3).
En contraste, el enunciado con valencia positiva de menor valor fue: “La religión es importante en mi vida”, con un promedio de 7.7. Este enunciado muestra una clara diferencia según sexo: mientras entre las mujeres el resultado fue de 8.1, en hombres fue de 7.3.
Por otro lado, el enunciado con valencia negativa “cuando algo me hace sentir mal, me cuesta volver a la normalidad”, obtuvo el valor más bajo, con 5 en promedio. De nuevo se observaron diferencias según sexo: en las mujeres el resultado fue de 5.2, y en hombres de 4.7.