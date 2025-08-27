Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 14
Al cierre de junio, el saldo de la cartera de crédito que los bancos otorgan a las empresas del sector primario, que incluye al campo, alcanzó 123 mil 915 millones de pesos, 8.4 por ciento menos respecto a los 135 mil 321 millones de pesos reportados en el mismo mes del año pasado, reportó el Banco de México (BdeM).
A poco más de dos años de concretarse la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND), entidad gubernamental que financiaba actividades agropecuarios, los bancos privados no han aumentado su oferta al sector, según la información disponible.
El portafolio de financiamiento al sector primario, que incluye agricultura, cría de ganado y aves, aprovechamiento forestal, pesca y caza, representa 1.6 por ciento del crédito total de los bancos, de acuerdo con la información del BdeM.
Según los datos, el portafolio vencido de este tipo de financiamientos al cierre de junio alcanzó 5 mil 556 millones de pesos, equivalente a 4.4 por ciento de su crédito vigente.
Y si la cartera vencida a junio se compara con lo reportado en el mismo mes del año previo, que eran 4 mil 620 millones de pesos, aumentó 20.2 por ciento.
Secuelas
El 29 de mayo de 2023, el gobierno federal tomó la decisión de extinguir la FND, bajo el argumento que dicha institución no cumplía el objetivo de impulsar el desarrollo rural, elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población a través de créditos. Al momento de su desaparición, uno de cada cuatro pesos prestados por la financiera se encontraba en cartera vencida.
Los bancos aseguraron que mientras hubiera garantías estaban dispuestos a otorgar préstamos al campo mexicano y a los empresarios del sector primario.
No obstante, desde inicios de este año, los préstamos que la banca otorga han venido a la baja. De enero a junio, el saldo de la cartera de crédito disminuyó 10.7 por ciento.
La Presidenta lanza “reto”
El lunes, en un evento conmemorativo del 100 aniversario de la fundación del BdeM, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó “un reto” para los participantes del sistema financiero: otorgar más crédito a las empresas y a las familias mexicanas para que este instrumento no sea visto como “un privilegio”.