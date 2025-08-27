Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 14

Al cierre de junio, el saldo de la cartera de crédito que los bancos otorgan a las empresas del sector primario, que incluye al campo, alcanzó 123 mil 915 millones de pesos, 8.4 por ciento menos respecto a los 135 mil 321 millones de pesos reportados en el mismo mes del año pasado, reportó el Banco de México (BdeM).

A poco más de dos años de concretarse la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND), entidad gubernamental que financiaba actividades agropecuarios, los bancos privados no han aumentado su oferta al sector, según la información disponible.

El portafolio de financiamiento al sector primario, que incluye agricultura, cría de ganado y aves, aprovechamiento forestal, pesca y caza, representa 1.6 por ciento del crédito total de los bancos, de acuerdo con la información del BdeM.

Según los datos, el portafolio vencido de este tipo de financiamientos al cierre de junio alcanzó 5 mil 556 millones de pesos, equivalente a 4.4 por ciento de su crédito vigente.

Y si la cartera vencida a junio se compara con lo reportado en el mismo mes del año previo, que eran 4 mil 620 millones de pesos, aumentó 20.2 por ciento.