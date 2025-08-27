▲ En términos porcentuales, el desempleo se ha mantenido estable desde hace dos años, reporta el Inegi. Foto María Luisa Severiano

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 14

Al cierre del segundo trimestre de 2025, la ocupación laboral en México se incrementó de la mano de la creación de empleo en la llamada economía informal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) divulgados ayer.

De abril a junio pasado se perdieron 106 mil 598 empleos formales y se añadieron 546 mil 349 puestos en el sector informal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que realiza el Inegi.

La población ocupada en el país, tanto formal como informal, ascendió a 59.4 millones de personas en el periodo abril-junio de 2025, lo que representó un aumento de 439 mil 751 puestos de trabajo, respecto al periodo de enero-marzo del presente año, detalló el Inegi.

En la informalidad se ocuparon 32.6 millones de personas. Por su parte, la ocupación formal ascendió a 26.9 millones. Así, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.8 por ciento de la población ocupada, al cierre del segundo trimestre del año, superior al 54.3 por ciento del mismo periodo de 2024.

Dicho comportamiento se explicó casi en su mayoría por el empleo en el sector terciario, al sumar 212 mil 554 personas más en su medición secuencial, liderado por las plazas en el comercio (117 mil 561 puestos). Le siguieron transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento (39 mil 634 plazas); servicios financieros y profesionales (28 mil 55).