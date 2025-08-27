Afp

Miércoles 27 de agosto de 2025

Jenesano. Las faldas ondean y los sombreros vuelan en la cancha de futbol de Jenesano, un pueblo envuelto de montañas en el centro de Colombia. Con sus coloridos vestidos tradicionales, decenas de campesinas patean la bola y celebran con abrazos cada gol.

Son las jugadoras de Bota, Ruana y Sombrero, torneo femenino que se juega cada agosto desde hace 11 años. Las mujeres dejan en segundo plano las arduas tareas domésticas y agrícolas, un sector tradicionalmente machista, para centrarse en disfrutar del deporte.

Divididas en ocho equipos, bautizados con palabras propias del campo colombiano, desde Las Jediondas (malolientes) hasta Las Potrancas, juegan y luchan contra el olvido de las campesinas de la región.

“Estos torneos representan mucho porque es nuestra cultura tradicional” y “porque los campesinos estamos olvidados”, dijo Luz Mery Contreras, labriega y ama de casa de 39 años.

Su pasión refleja además el creciente fervor por el balompié femenino en Colombia, cuya selección, liderada por Linda Caicedo, atacante del Real Madrid, iniciará la campaña para clasificar al Mundial de 2027 en octubre.

Al principio, el certamen sólo incluía a hombres, pero las mujeres pidieron participar. Desde el segundo año de competencia inundaron las canchas con su atuendo tradicional: botas de caucho, falda, ruana (poncho típico colombiano) y sombrero.

“Podemos y sabemos jugar súper bien”, sostuvo la capitana de Las Habas, mientras enseña debajo de su ruana la camiseta de la selección Colombia, de la que es fanática desde niña.

Reglas curiosas

Contreras recuerda con cariño el primer triunfo de su equipo, que les permitió ganar un cerdo como premio. Lo vendieron y repartieron el dinero entre las campeonas.

Como en las labores de la tierra, en una zona dedicada a la agricultura y la ganadería lechera, el galardón se conquista con sudor.

A diferencia del futbol tradicional, el balón oficial de Bota, Ruana y Sombrero, forrado con piel y pelo de vaca, es más difícil de controlar debido a su ligereza.