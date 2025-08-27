Miércoles 27 de agosto de 2025, p. a10
Luego de la hazaña de la tenista mexicana Renata Zarazúa, al derrotar en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos a Madison Keys, sembrada número seis del mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la victoria y felicitó a la atleta nacional.
En la mañanera de ayer, la jefa del Ejecutivo se refirió al triunfo de la mexicana, que representó una de las páginas más inesperadas de la historia reciente del deporte blanco, pues se impuso por primera vez a una jugadora del top 10.
“Felicito a la tenista que ganó el Abierto de Estados Unidos…”, señaló la mandataria federal con algo de confusión en torno a la competencia.
Sus colaboradores le aclararon que se trató de un juego de primera ronda, ante lo que Sheinbaum corrigió: “…un partido. Renata Zarazúa, venció a la estadunidense Madison Keys en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. ¡Felicidades!”.
La tenista buscará su pase a la tercera ronda el jueves cuando se enfrente a Diane Parry, a quien ya ha derrotado en dos ocasiones. En el Abierto estadunidense también participarán los mexicanos Santiago González, Giuliana Olmos y Miguel Ángel Reyes Varela.
Avanzan favoritos
Iga Swiatek está intentando hacer algo que ninguna mujer ha logrado desde Serena Williams en 2012: ganar el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon en la misma temporada.
Jannik Sinner, en tanto, busca lo que ningún hombre ha conseguido desde Roger Federer en 2008: repetir como campeón en Flushing Medows.
A juzgar por lo que se vivió ayer en el estadio Arthur Ashe, ambos jugadores parecen listos para competir de nuevo en Nueva York. Y con creces.
Swiatek apenas necesitó una hora para vencer a la colombiana Emiliana Arango por 6-1 y 6-2. Sinner, número uno del mundo, sólo necesitó 39 minutos para sentenciar su victoria por 6-1, 6-1 y 6-2 sobre Vit Kopriva, de la República Checa.
“Cada año es diferente”, dijo Sinner, luciendo la manga blanca que empezó a usar tras lesionarse el codo en una caída durante Wimbledon. “Espero mejorar mi juego en las siguientes rondas para aspirar al título”, agregó.