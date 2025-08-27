De la Redacción

Luego de la hazaña de la tenista mexicana Renata Zarazúa, al derrotar en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos a Madison Keys, sembrada número seis del mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la victoria y felicitó a la atleta nacional.

En la mañanera de ayer, la jefa del Ejecutivo se refirió al triunfo de la mexicana, que representó una de las páginas más inesperadas de la historia reciente del deporte blanco, pues se impuso por primera vez a una jugadora del top 10.

“Felicito a la tenista que ganó el Abierto de Estados Unidos…”, señaló la mandataria federal con algo de confusión en torno a la competencia.

Sus colaboradores le aclararon que se trató de un juego de primera ronda, ante lo que Sheinbaum corrigió: “…un partido. Renata Zarazúa, venció a la estadunidense Madison Keys en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. ¡Felicidades!”.

La tenista buscará su pase a la tercera ronda el jueves cuando se enfrente a Diane Parry, a quien ya ha derrotado en dos ocasiones. En el Abierto estadunidense también participarán los mexicanos Santiago González, Giuliana Olmos y Miguel Ángel Reyes Varela.