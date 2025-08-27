Juan Manuel Vázquez y Ap

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. a10

Sólo faltaba la confirmación de una noticia esperada: el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula Uno. El nuevo equipo Cadillac es ahora la plataforma de competencia para el piloto mexicano más exitoso en la historia y que ha sido pieza clave para el fenómeno comercial y deportivo del automovilismo en este país. El Gran Premio del Autódromo Hermanos Rodríguez no sería lo que es hoy sin la figura y el desempeño de Checo.

Cadillac, una división del gigante automotriz General Motors, será el decimoprimer equipo en el emparrillado la próxima temporada y apostó a lo seguro con su primera alineación de pilotos de Fórmula Uno, que dejó fuera a conductores estadunidenses para decantarse por los experimentados Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. Ambos subcampeones en la categoría y sin asiento en la parrilla en esta temporada 2025.

Era un anuncio esperado después de un año de tantas especulaciones. Incluso la piratería, siempre oportuna o adelantada a los acontecimientos, desde hace meses ya ofrecía mercancía alusiva a Checo con logotipos y publicidad de Cadillac. Filtraciones en páginas especializadas en automovilismo lo mencionaban en voz baja, pero con la certeza de que sólo había que ser pacientes para anunciarlo con estruendo.

Desde diciembre de 2024, cuando Checo dejó el equipo Red Bull, en donde consiguió sus mayores resultados, hubo desilusión y cierta ansiedad entre la multitudinaria afición mexicana. La pregunta que flotaba era si el tapatío había terminado su etapa profesional en la Fórmula Uno o sería el momento de mudanza a otra escudería para continuar con su trayectoria.

Mientras se difundía la noticia, Checo tuvo una videollamada junto a Bottas en la que expresó el placer de regresar a la Fórmula Uno.

“Este proyecto me devuelve la ilusión. No podía permitirme dejar la F1 como la dejé y por eso vuelvo con este proyecto”, dijo el mexicano respecto a su salida abrupta de Red Bull, equipo que ha acumulado malos resultados tras su salida.