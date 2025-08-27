N

adie lo escuchó llegar, desde temprano eligió la soledad, no como refugio, sino como una manera de estar en el mundo. La transformación se volvió su forma de respirar: en cada tela busca domesticar la incertidumbre, encontrar belleza en lo que otros llaman caos.

El artista Oscar Ratto nació en la Ciudad de México en 1953 en el seno de una familia con recursos. Su madre, Eva María Peralta, fue pintora y ceramista, pionera en el trabajo de stoneware en México, amiga cercana de la artista Lilia Carrillo, mientras su abuela materna mantuvo una estrecha amistad con Adolfo Best Maugard. Su padre, Luis Alberto Ratto Moya, escribió la novela El aguacero, publicada por Joaquín Mortiz, y varias adaptaciones para teatro y cine. Además, fue colaborador activo en la revista Tiempo.

Pero la vida familiar se quebró temprano: Oscar tenía apenas seis meses de edad cuando sus padres se divorciaron.

A los 19 años viajó a Inglaterra. Primero cursó un propedéutico en la Universidad de Arte de Bournemouth, en Poole y más tarde fue aceptado en The Ruskin School Of Art, una de las instituciones más prestigiosas en el campo del arte. Durante los casi cuatro años que vivió en Inglaterra conoció la tradición pictórica de los siglos XVIII y XIX, la fuerza de los retratos y los paisajes y, sobre todo, la intensidad desgarradora de Francis Bacon. Esa huella lo acompaña hasta hoy. No obstante, se desvió de su objetivo principal: emprendió un viaje de aventura a Marruecos, pasó por España y regresó a México en 1977.

Al volver a la Ciudad de México a la casa de su madre, sintió que era un regreso sin gloria: debía empezar de nuevo. Después de trabajar durante un año como asistente de producción para la SEP, retomó la pintura y comprendió que, para destacar en el arte, debía enfrentarse a los concursos: escenarios de riesgo y esperanza.