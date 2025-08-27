Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 29

Vendedores ambulantes enfrentaron a personal de la alcaldía de Benito Juárez durante un operativo que realizó ayer por la mañana para liberar calles aledañas a la plaza comercial Mítikah, en el pueblo de Xoco.

Los comerciantes, al ver que su mercancía, principalmente comida, era levantada, se fueron contra el personal lanzándoles diversos objetos, por lo que varios servidores públicos resultaron con golpes, así como dos vehículos dañados. Al final, la zona fue liberada.

A pesar de que en febrero pasado integrantes de la Alianza de Organizaciones Sociales fueron retirados de la zona por no contar con permisos para vender, una vez más se instalaron, por lo que se ordenó el operativo.

Tras el enfrentamiento, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, manifestó que no cederá a presiones ni chantajes de vendedores ambulantes, y tampoco a “grupos de choque que pretenden, con violencia, apropiarse del espacio público e invadir calles y aceras”.