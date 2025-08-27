Ángel Bolaños Sánchez y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 29

Oquedades en la explanada de la estación Aquiles Serdán del Metro, contigua a la calle 16 de Septiembre, en Azcapotzalco, obligó al cierre de uno de los accesos en tanto personal de Sistema de Transporte Colectivo (STC) realiza las reparaciones correspondientes.

Aunque la paraestatal informó que la rehabilitación de las losas dañadas por una de las cavidades podría concluir en las próximas horas, trabajadores refirieron que falta determinar qué ocasionó el deslave de tierra bajo el piso de concreto, junto a la jardinera que rodea la cúpula que cubre las escaleras subterráneas, pero aseguraron que la estructura no presenta ninguna afectación y el servicio se mantiene con normalidad.

El STC informó que “se realizan trabajos de demolición y retiro de la losa de cemento, así como labores posteriores para colar nuevamente y dejar en buenas condiciones la zona de ingreso”, confinada con cinta de precaución.

Comerciantes del lugar explicaron que las losas del piso comenzaron a partirse y deformarse desde hace más de cuatro años; en temporada de lluvias el agua escurría por entre las grietas y suponen que como ha llovido mucho este año la tierra abajo se deslavó más y “se alcanzaba a ver por el piso que se levantó un hueco, como una grieta, con la lluvia se bajó más, como unos tres metros. Ya abrieron todas las coladeras, pero no saben por dónde se va la tierra”, comentó Caro, una de las comerciantes de la zona.