Piden subir tarifa, pero chocan
▲ El choque de un microbús de la ruta 18 contra una casa y otros vehículos sobre las calles Gioacchino Rossini y calzada de Los Misterios, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, dejó saldo de 10 lesionados, de los cuales tres fueron trasladados al Hospital General La Villa. El accidente ocurrió en vísperas de un nuevo megabloqueo anunciado por los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas, quienes señalaron que el lunes primero de septiembre cerrarán los principales accesos y salidas a la Ciudad de México.Foto Alfredo Domínguez
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 28
