De la Redacción, Rocío González Alvarado y Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 28

De los dos bebés abandonados en los días recientes, uno, el encontrado en la vía pública en la colonia Tacubaya, en Miguel Hidalgo, se recupera favorablemente, y el otro, de sexo femenino, hallado en un baño público aledaño a la estación UAM-I de la línea 8 del Metro, tiene un pronóstico de salud reservado, de acuerdo con el reporte del IMSS Bienestar.

El primero ingresó al área de urgencias del Hospital Pediátrico de Tacubaya. Ha mostrado mejoría clínica y sus signos vitales se encuentran estables, pero continúa bajo vigilancia médica. La segunda es una recién nacida que está en el Hospital Pediátrico de Iztapalapa, a donde llegó con dificultad respiratoria y falla orgánica múltiple, por lo que requiere atención especializada.

Al respecto, el director ejecutivo de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, Rafael Bustamante, dijo que están a la espera de que los bebés sean dados de alta para iniciar los trámites, a fin de que se les pueda dar albergue en alguna de las instituciones que proporcionan este servicio, en tanto se ubica a sus familiares.